Une féline qui le vaut bien ! La vente d’une partie de la succession de Karl Lagerfeld qui s’est achevée lundi chez Sotheby’s à Monaco, a totalisé 12 millions d'euros, soit quatre fois les estimations. Parmi les lots que les collectionneurs se sont arrachés, une statue réalisée en céramique en 2014 de Choupette, la chatte du couturier, estimée entre 5000 et 7000 euros, qui s’est envolée à plus de 20.000 euros. Mais que devient Choupette depuis le décès du créateur le 19 février 2019 ?

Le sacré de Birmanie « couleur neige avec quelques touches de caramel autour des yeux et des oreilles, aux yeux bleu saphir étoilé », comme le décrivait Karl Lagerfeld, se porte bien. La célèbre chatte mène toujours une vie luxueuse puisqu’elle a fêté ses 10 ans dans une superbe suite de l’hôtel de Crillon, un palace parisien.

Un coup d’œil sur les réseaux sociaux de Choupette montre qu’elle mène une vie privilégiée, passe des vacances au soleil et à la neige, boit du café pour chat et se fait prodiguer des cadeaux Chanel.

Choupette, pas héritière mais rentière

« Elle a une petite fortune. L’argent des pubs où elle apparaît, je l’ai mis de côté exprès pour elle. S’il m’arrive quelque chose, c’est une héritière » , disait Karl Lagerfeld sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2015. La chatte, offerte par son protégé Baptiste Giabiconi au Noël 2011, est-elle sa seule légataire ?

Non, si cette pratique est possible aux Etats-Unis ou en Allemagne, elle n’est pas autorisée en France. Si les détails de l’organisation juridique des dernières volontés du couturier demeurent à ce jour confidentiels, le créateur a désigné un responsable de l’animal devant notaire.

Françoise Caçote, ex-gouvernante et amie du couturier, a reçu de quoi prendre soin de Choupette. La chatte a pris ses quartiers dans sa nouvelle demeure située en Île-de-France. Choupette est toujours très chouchoutée avec des plats faits maison.

Choupette, une influenceuse Instagram très occupée

La chatte serait à la tête d’une fortune de plus de trois millions de dollars accumulée grâce à une multitude de contrats publicitaires, et de nombreux livres.

Sa popularité ne se dément pas. Choupette a passé la barre des 100.000 abonnés sur Instagram. Elle est toujours une influenceuse à l’emploi du temps bien chargé. Elle a ainsi signé un contrat de représentation l’an dernier avec l’agence d’animaux stars, MyPetAgency.

« Elle prend souvent la pose. On ressent son envie d’être devant l’objectif, elle a l’habitude. Karl Lagerfeld a toujours aimé l’idée qu’elle soit une célébrité et qu’elle soit plus suivie que lui-même », a confié son agent Lucas Bérullier à nos confrères de Femme Actuelle en mars dernier.

Selon son agent, elle a décidé de tendre la patte et souhaite investir dans des projets caritatifs pour la défense de la cause animale.

Choupette, une chatte toujours discrète

Choupette a-t-elle un matou dans sa vie ? A la question de Madame Figaro, « Choupette aura-t-elle une descendance ? » Son agent préfère botter en touche : « C’est une question trop intime, Choupette n’est pas apte à répondre sur sa relation amoureuse ».