Qui ne se souvient pas de la bulle d’air coincée dans la semelle. Les fameuses baskets que tout adolescent rêvait de porter dans les années 90. Le modèle Air Max BW de Nike fête ses années ses 30 ans. Pour marquer le coup, la paire de chaussures sera rééditée vendredi et déclinée en quatre versions relookées. Quatre nouveaux modèles floqués à l’effigie de villes internationales : Rotterdam, Los Angeles, Beijing et Lyon.

Les Gones seront donc les seuls Français à pouvoir se vanter d’avoir une paire de baskets avec le nom de leur ville, apposé sur les talons, les languettes et les semelles intérieures.

500 modèles uniquement

Pour les amateurs, il faudra se dépêcher. Seulement 500 modèles vendus 140 euros seront disponibles. Et on ne les trouvera pas partout. Ils seront proposés à l’achat sur le site Internet de Nike à 9 heures et dans le magasin Shoez Gallery de Lyon à partir de 10h30. Aucune autre boutique n’en aura en rayon.