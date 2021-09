100 ans, ça se fête ! Lancé en 1920 sous l’impulsion de Condé Nast, le magazine Vogue Paris célèbre son siècle d’existence avec un numéro d’octobre spécial anniversaire, qui sort avec un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19, quelques jours avant le vernissage d’une exposition « Vogue Paris 1920-2020 » au Palais Galliera.

En ouverture, un édito signé de l’ancienne rédactrice en chef Emmanuelle Alt, remerciée après dix ans au magazine dans le cadre du remaniement de Condé Nast l’été dernier, et un texte intitulé « Respirer », initialement publié dans le numéro de janvier 1945, signé Germaine Beaumont, journaliste française et première lauréate féminine du prix Renaudot.

Guy Bourdin en couverture

En couverture du numéro 1021, une photographie de Guy Bourdin datant avril 1979 avec un cœur rouge audacieux avec Vogue Paris et « 100 ans » (ou « 100 ans ») en feuille d’or, a été choisie en écho à l’idée centrale du numéro selon laquelle « les archives [sont] le cœur d’un magazine, sa colonne vertébrale, ses mots qui restent pour l’éternité. Ils sont sa voix, ses confidences, ses secrets profonds qu’ils partagent avec vous », écrit Emmanuelle Alt.

Ce numéro retrace les grands moments de la mode au travers des archives et des photographies iconiques signées Helmut Newton, d’Irving Penn ou Guy Bourdin « qui a contribué à façonner son identité et son esprit ». « Les plus grands photographes du monde sont dans Vogue Paris et l’on aurait pu faire 100 numéros pour fêter ses 100 ans. C’est l’œil de Vogue tout simplement, ce regard particulier qu’il porte sur le temps », poursuit l’ex-rédactrice en chef.

Les plumes de Simone de Beauvoir, Françoise Sagan ou Jean Cocteau

Les 420 pages de ce numéro anniversaire sont également ponctuées de textes d’archives signés par les grands noms de la littérature française comme Simone de Beauvoir, Françoise Sagan ou encore Jean Cocteau.

A ce magazine, s’ajoute un supplément dédié à Yves Saint Laurent et ses héritiers. Le numéro de 420 pages et son supplément sont au prix de 6,90 euros, et resteront en vente pendant deux mois.

Une rétrospective au Palais Galliera



Le plus ancien des magazines de mode français toujours publié, et le seul titre du groupe à porter le nom d’une ville et non celui d’un pays, va également célébrer son anniversaire au travers une rétrospective au Palais Galliera à Paris, qui se tiendra du 2 octobre 2021 au 30 janvier 2022.

Au programme, 400 œuvres tirées des archives du magazine, des photographies et des illustrations signées Hoyningen-Huene, Horst, Bourdin, Klein, Newton, Lindbergh, Testino, Inez & Vinoodh, des documents, des films, et une quinzaine de créations de haute couture et de prêt-à-porter.

Une place de choix sera réservée aux icônes qui ont incarné la femme Vogue de Brigitte Bardot à Catherine Deneuve en passant par Kate Moss, Jane Birkin, Laetitia Casta ou encore Naomi Campbell. Place aussi à la jeune génération avec Kaia Gerber, les sœurs Hadid, Jill Kortleve, Valentina Sampaio ou encore Malika Louback.

« L’exposition témoigne de la capacité́ de création, d’adaptation et d’anticipation qui, pendant 100 ans, a caractérisé le magazine », écrit le musée sur la page de présentation de l’exposition.

Au sein d’un parcours chronologique, l’exposition reviendra aussi sur les couturiers fidèles du magazine, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, que le magazine a soutenu et suivi tout au long de leur carrière.