Certes on ne peut pas vraiment compter sur le soleil cette année. Du moins pas encore. Et niveau bonne ambi, disons qu’à l’image de 2020, ce nouvel été ne marquera pas spécialement l’histoire par sa légèreté. Mais la période estivale est bien là, et comme tous les ans elle nous régale de ses tendances plus ou moins improbables, que l’on critique souvent à gogo avant de finir par les adopter.

Après des années marquées par la belle remontada du bob, le gros come back de la banane, la percée des claquettes chaussettes ou encore l’inondation de robes à fleurs (qu’il serait peut-être temps d’endiguer), quelles tendances accompagnent l’été 2021 ? Spoiler : les années 2000 opèrent bel et bien un retour en force.

Le déferlement du « cut out »

En français on pourrait appeler ça l’art de la découpe. Cela désigne des vêtements ajourés, des tops ou des robes, qui dévoilent subtilement une partie du corps, comme un bout de clavicule ou une épaule. Une tendance très graphique que l’on retrouve désormais dans beaucoup d’enseignes de prêt-à-porter, et qui s’arbore aussi bien en bord de mer qu’en ville. Mais cet été, la découpe s’invite sur un endroit très précis du corps : le bas-ventre. A tel point que de nombreux médias anglophones parlent désormais d’une vague de pelvic cut out (l’expression est un poil flippante oui), qui vise la région pelvienne, avec des ouvertures près du bassin et des hanches, toujours dans un esprit très symétrique. Une alternative au crop top pour dévoiler la peau de son ventre de façon plus suggestive, adoptée entre autres par Kim K. lors de sa visite au Vatican le mois dernier. On attend désormais avec hâte l’avis du gouvernement pour savoir si la tendance peut figurer dans la catégorie des tenues dites " républicaines" pour la rentrée.

Des palmes au bout des doigts

Espace d’expression comme un autre, les ongles aussi n’échappent pas aux modes et aux tendances. Et l’une des dernières en date repérées du côté des réseaux sociaux (espérons qu’elle ne franchisse pas la frontière du monde réel), est celle des duck nails, qui porte relativement bien son nom. Soit une manucure en forme de pattes de palmipèdes avec des ongles les plus évasés possibles. Une façon d’optimiser le terrain à fond, en offrant un max de place aux stylistes ongulaires qui peuvent ainsi laisser libre cours à leur imagination. Comme le précise le site de Madmoizelle, une tendance venue tout droit des années 2000, pour le plus grand plaisir de la génération Z.

Welcome back le baggy

Autre vestige du passé, on observe depuis quelques mois le grand retour du baggy, qui a rendu fou plus d’un boomer dans les années 1990 et 2000. Un pantalon oversize et taille basse qui a déchiré un nombre incalculable de familles, dont certaines ne s’en sont d’ailleurs toujours pas remises. Et pour notre plus grand bonheur, le baggy n’a pas dit son dernier mot. De Bella Hadid à Katie Holmes, nombreuses sont celles à le vêtir de nouveau cet été, dans des versions jean ou molleton. A porter avec un crop top, une chemise ou un bustier, il apporte une touche non négligeable de décontraction, et c’est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Et s’il pouvait rayer définitivement de la carte le slim et le skinny, on lui serait éternellement reconnaissant. On croise juste fort les doigts pour que le combo robe/baggy ne refasse pas surface.

Le grand retour des tongs à talons

Attention, sujet clivant en perspective. Pour certains elles sont indémodables, pour d’autres leur existence tient de l’hérésie vestimentaire. Toujours est-il que les tongs demeurent année après année un classique estival, et d’autant plus en 2021. On observe notamment un attrait particulier pour les versions légèrement surélevées inspirées des zori (les sandales japonaises) comme chez Havaianas, ou carrément compensées dans un délire très 90’s chez Asos par exemple. Plus surprenant, comme le notait Vogue au début de l’été, la fameuse tong à talons serait quant à elle « l’un des essentiels mode incontournables » de l’été. Mais on aurait peut-être dû les laisser aux années 2000 celles-là.