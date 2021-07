Une paire d’espadrilles aux couleurs de l’Elysée aux pieds, nul doute que vous ne passerez pas inaperçu au camping cet été. Payote, la marque de savates à semelles tressées de Perpignan (Pyrénées-Orientales), a créé, pour la boutique officielle du palais présidentiel, deux modèles inédits, aux couleurs de la République. Après les bobs Ringart’s, qui ont séduit il y a quelques semaines la Fédération française de football, les Catalans ont décidément la cote à Paris.

C’est au salon du Made in France, en 2019, que l’équipe de l’Elysée a découvert les chaussures de la maison Payote. « Ils avaient adoré les valeurs que l’on met dans nos produits, le savoir-faire, la transparence, confie Olivier Gelly, le fondateur de l’entreprise. Et ils nous ont proposé un partenariat. » Payote a eu « carte blanche », note-t-il, pour élaborer ces espadrilles haut de gamme, fabriquées en toile de coton recyclé. Elles sont, évidemment, bleu, blanc et rouge. Et le sceau de la Présidence de la République a été brodé sur le côté. « C’est simple, épuré, assez chic, explique le Perpignanais. Il fallait que ce soit intemporel, et que cela puisse plaire à tous les publics. »

L'une des paires spéciales Elysée imaginées par la marque perpignanaise Payote - Payote

Pour le Louvre ou la Fédération française de rugby

Ce n’est pas la première que de prestigieuses structures font appel au savoir-faire de la marque perpignanaise. Payote a déjà dessiné d’élégantes espadrilles pour le Louvre ou la Fédération française de rugby. « Cela fait plus de quatre ans que l’on s’efforce de montrer comment on fabrique nos espadrilles, pour aujourd’hui arriver à des collaborations comme celles-là, très importantes pour nous », note l’entrepreneur.

Les produits de Payote sont conçus dans un atelier réputé pour ses espadrilles, à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), au Pays basque. Mais la croissance de l’entreprise est telle qu’elle a créé son propre atelier, complémentaire, à Perpignan. « Les deux premières années, j’étais seul, raconte Olivier Gelly. Aujourd’hui, nous sommes 16. »

Un million et demi de commandes en 2020

En 2016, l’entreprise affichait un chiffre d’affaires de 12.000 euros ; aujourd’hui elle a dépassé « le million », se réjouit l’entrepreneur. « Et le chiffre d’affaires ne représente pas le potentiel réel de la marque, il représente que les quantités que nous pouvons avoir en espadrilles. » En 2020, la marque a reçu un million et demi de commandes. Et pas seulement en France. Des Japonais et des Américains veulent, aussi, leurs paires.

La marque a ouvert une boutique à Perpignan, et une autre est prévue à la fin de l’année à Toulouse. « En France, les gens sont en manque de transparence, de savoir-faire, de made in France », pointe le fondateur de Payote. « On a réussi à dépoussiérer l’espadrille. On y a mis un coup de frais. J’ai raconté une histoire à ma manière. J’ai fait ce qui me plaisait. On ne vend pas un produit, on vend du sens. »