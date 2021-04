MODE L'influenceuse Léna Situations lance une bourse d’étude à son nom pour la prestigieuse école de mode, d'art et de design Istituto Marangoni

Léna Situations au défilé Etam en 2020. — J.M. HAEDRICH/SIPA

Léna Situations est désormais mécène ! La vidéaste web a annoncé sur Twitter la mise en place d’une bourse d’étude à son nom afin d’intégrer la prestigieuse école de mode, d’art et de design Istituto Marangoni, où les frais de scolarité s’élèvent entre 13.600 et 23.400 euros par an, selon L’Etudiant.

« Je suis très fière de vous annoncer que la bourse Lena Situations existe. Elle prend en charge la totalité des frais des trois années d’études d’un/e étudiant/e dans la prestigieuse école de mode Istituto Marangoni », a écrit la youtubeuse, influenceuse et autrice.

« L’idée c’est de donner l’opportunité aux jeunes qui sont motivés mais qui ont comme mur face à eux : le budget d’une école. Je sais qu’aujourd’hui encore plus les aides pour les étudiants sont nécessaires. Je vous promets que ce sera la première bourse d’une longue lignée », a-t-elle encore promis. Avant de devenir une star du web, Léna Situations était étudiante dans une école de mode privée.