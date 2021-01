Chaussettes pour tous et toutes (Illustration) — Canva/Illustration

Pour ou contre les « claquettes-chaussettes » ? Bon, c’est vrai que l’hiver ne prête pas au débat. Mais la chaussette reste l’accessoire le plus cool à porter en toute saison. Tantôt apparentes, tantôt invisibles, montantes ou socquettes, elles sont idéales pour sublimer vos tenues au quotidien.

Avec le bon duo, tout est possible. On ose les motifs burger frites ou fruits et légumes, on brandit des messages drôles ou forts, sans oublier les damiers, les formes géométriques, les fleurs, les portraits loufoques, les marques… etc., qui ne donnent pas le moral dans les chaussettes. Et si on en trouve une orpheline de sa jumelle, on ne la laisse pas tomber comme une vieille chaussette. On assume le dépareillé. Ça fait aussi bien la paire.

Montante, au ras des chevilles, à motifs… Envoyez-nous vos plus belles photos de chaussettes originales via le formulaire ci-dessous. Nous les diffuserons sur l’ensemble de nos publications.