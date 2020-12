Sapin, myrrhe, encens, épices … Ces parfums à offrir qui sentent bon Noël

Noël au balcon de Etat Libre d'Orange va vous redonner envie de croire au Père Noël. — Etat Libre d'Orange

Certaines senteurs évoquent instantanément l’ambiance de Noël.

De la messe de minuit au marché de Noël en passant par les présents des Rois Mages, 20 Minutes a sélectionné des concentrés de magie des fêtes.

Sapin, encens, myrrhe, ou pain d’épices, à vous de choisir votre Madeleine de Noël

Il y a des senteurs qui vous plongent directement dans l’ambiance de Noël comme All I want for Christmas is you de Mariah Carey. Parce que certaines fragrances sont aussi réconfortantes que mater La Vie est Belle de Frank Capra sous un plaid, notre sélection de parfums pour offrir ou s’offrir un condensé de magie de Noël.

Des fragrances qui sentent bon le sapin

Quel enchantement de sentir d’abord l’odeur de la résine du sapin de Noël ! En parfumerie, l’odeur des conifères se retrouve principalement grâce à deux matières premières boisées, le pin et le cèdre. Le parfum mixte Nuit Etoilée de la Maison Goutal (150 euros les 100 ml) évoque la fraîcheur immaculée d’une forêt enneigée majestueuse à la tombée de la nuit avec son pin de Sibérie, noyée de menthe poivrée et d’agrumes. Une nuit féerique réchauffée par des notes de fond épicées et la fève tonka, comme un bon chocolat chaud près d’une grande cheminée.

Depuis 1955, la formule de la fragrance masculine Pino Silvestre Original de Pino Silvestre (37,50 euros les 125 ml) repose un mélange de 12 huiles essentielles naturelles (bergamote, lavande, basilic, citron, baies de genièvre, œillet, muscade, géranium, thym, sapin, ambre, cèdre, musc, haricots tonka et mousse). Bref, de quoi se croire au pied d’un sapin Nordmann.

La sève résineuse de Fille en aiguilles de Serge Lutens (290 euros les 100 ml) offre une promenade dans une forêt sacrée, pleines aiguilles de pin (fir balsam), enrobée de cannelle, de clous de girofle et de noix de muscade, dans un sillage oriental de benjoin, d’ambre et de patchouli, d’encens et de myrrhe.

Des senteurs dignes des Rois mages

Il y a deux mille ans, la myrrhe était connue pour ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Le roi mage Balthazar apporta de la myrrhe en cadeau de vie à l’enfant Jésus. Grâce à ses notes chaudes et balsamiques, la myrrhe s’inscrit dans la tendance 2020 des parfums mystiques, initiée par Serge Lutens. Son parfum La Myrrhe (190 euros les 75 ml) l’associe à l’ambre, au musc, aux épices et à l’encens, lui aussi offert à l’enfant Jésus.

Une association que l’on trouve aussi dans Myrrhe & Encens mystérieux de 100Bon (45 euros les 50 ml) qui déploie aussi toute l’opulence orientale (cannelle, agrumes, patchouli, amberwood, musc).

Aromatics in black de Clinique (81,50 euros les 50 ml) s’ouvre sur une exquise note de pamplemousse et de bergamote, s’épanouit sur des notes florales de jasmin, d’osmanthus et de néroli et un sillage enveloppant de myrrhe associée au vétiver et aux fèves tonka.

Des parfums de messe de minuit

L’encens est le présent offert par Melchior à Jésus. Connu pour apaiser les tensions, calmer l’esprit et faciliter la concentration, l’encens se consume dans toutes les religions. S’il continue d’embaumer la messe de minuit, il est aussi très prisé de la parfumerie profane grâce à son odeur camphrée, cireuse et épicée.

Il occupe ainsi la place centrale de la dernière pièce de la Collection Absolu d’Orient de Guerlain, Encens Mythique (155 euros les 125 ml), où il se mêle à la rose et à l’ambre gris pour un puissant jus mixte.

L’encens est adouci par le cuir chez 603 Cuir, Encens, Fève Tonka chez Bon Parfumeur (118 euros les 100 ml) et par le géranium dans le parfum pour homme Acqua di gio Profumo de Giorgio Armani (78,40 euros les 75 ml). Il réchauffe aussi les notes de violette et d’ambre de Bois d’Argent de Dior ​ (198 euros les 125 ml)

Des arômes de vin chaud

Gingembre, cannelle, oranges, clous de girofle, noix de muscade et étoiles de badiane… La délicieuse odeur de vin chaud vous a manqué alors que bon nombre de marchés de Noël ont été annulés en raison de la pandémie ? Qu’importe, voici quelques élixirs gourmands, véritables concentrés de douceurs de Noël.

Avec Noël au balcon, Etat Libre d'Orange (95 euros les 50 ml) a concocté une mandarine acidulée, relevée par une cuillerée de miel et de fleur d’oranger, saupoudré d’abricots secs et de cannelle. Le parfum idéal pour accompagner les fameux 13 desserts de Provence.

12.1 Un Crime Exotique de Pierre Guillaume (102 euros les 50 ml) joue de l’union insolite de la résine d’Elemi et du pain d’épices, au cœur d’une truculente farandole de saveurs, mêlant vapeurs de thé, cannelle de Ceylan et anis étoilé, absolue de maté et poudre de cacao.

Fleur d’oranger et sucre vanillé, telle est la recette de Guimauve de Noël de Parle moi de parfum (95 euros les 50 ml). Bref, une de ces senteurs réconfortantes qui vous fait retomber en enfance au milieu des fous rires des réveillons de Noël en famille pré-Covid.