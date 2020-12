Charlène de Monaco dans un style très rock lors d'une distribution de cadeaux le 16 décembre 2020 à Monaco. — POOL MONACO/SIPA

Il y a un an, personne (ou presque), ne se serait douté qu’un virus ferait basculer notre quotidien. Et encore moins que le masque chirurgical, réservé principalement au monde hospitalier, s’inviterait dans notre routine journalière… Si certains ne lâchent pas leur masque basique en papier, d’autres n’hésitent plus à l’inscrire dans une démarche esthétique, voire artistique (on se souvient des créations démentes de Lady Gaga aux MTV Video Music Awards), et à les assortir à leurs tenues.

A motifs, à paillettes, bariolé ou uni, high-tech ou à message… Fait maison ou commercialisé par des marques de prêt-à-porter et de luxe, le masque est devenu au fil des mois un véritable accessoire de mode. Et par la force des choses, une tendance incontournable de 2020, et probablement des années à venir. Le masque fait-il désormais partie de notre dressing ?

