Le père Noël, malgré son âge canonique, sera en mesure d’apporter des cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre.

« Je vais mettre dans ma hotte tout le nécessaire pour se protéger », a-t-il assuré.

Voici sa liste des cadeaux auxquels vous n’auriez sans doute jamais pensé sans l’apparition de la pandémie.

Une excellente nouvelle en pleine pandémie de Covid-19 ! Le père Noël, malgré son âge canonique, sera en mesure d’apporter des cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre. « Je peux vous dire que le Père Noël est immunisé contre ce virus », a informé ce lundi Maria van Kerkhove, chargée de superviser la gestion de la pandémie à l’ OMS (Organisation Mondiale de la Santé), indiquant avoir eu un bref entretien avec ce dernier. « Il va très bien, madame Noël va très bien également, et ils sont très occupés actuellement », a rassuré la scientifique.

Malgré son emploi du temps surchargé, 20 Minutes a pu s’entretenir un bref instant avec lui. « Comme le commun des mortels n’a pas encore la chance d’être immunisé comme moi contre ce fichu virus, je vais mettre dans ma hotte tout le nécessaire pour se protéger », a assuré le père Noël. Il nous a transmis la liste des cadeaux auxquels vous n’auriez sans doute jamais pensé sans l’apparition de la pandémie. Des must have pour faire la nique au Covid-19 et à ses conséquences !

Un masque personnalisé

Le cadeau tendance par excellence de ce Noël 2020 est sans nul doute le masque en tissu. On en trouve désormais dans tous les styles et à tous les prix. Le plus cher au monde a été réalisé sur mesure par la marque de bijoux israélienne Yvel pour un milliardaire chinois. Avec ses 250 grammes d’or pur 18 carats et ses quelque 3.600 diamants, il vaut 1.5 million de dollars, selon les infos de Madame Figaro. Les modèles de Mon masque de France sont heureusement beaucoup plus accessibles. La marque des Hauts-de-France utilise des textiles fabriqués en Italie par Albini Group qui utilise dans sa production de tissu un traitement certifié antibactérien et antivirus, lavable trente fois à 40° en cycle court, le Viroformula. En 100 % lin ou coton, ces masques sont cousus main en France et se déclinent en de très nombreux modèles (de 9,50 euros pour le modèle enfant à 19,50 euros pour L’Exclusif). Mon masque de France propose aussi des masques à personnaliser (de 11 à 16 euros) : chacun peut choisir la forme, la couleur, celle de son élastique, et inscrire le message de son choix par sérigraphie. On peut compléter la panoplie anti-Covid avec des pochettes pour masques (15 euros).

Un kit antibuée

Fini la galère des lunettes qui ne cessent de s’embuer lorsqu’on porte un masque ! La marque Zeiss propose un kit antibuée (9.90 euros, dans les boutiques opticiens partenaires) composé d’un spray et d’une chiffonnette microfibre. Le spray dépose sur les verres une fine pellicule hydrophile qui va empêcher la formation de buée sur les lunettes. La chiffonnette en microfibre spécifique permet de sécher les verres de façon plus efficace qu’une lingette classique.

Un gel hydroalcoolique parfumé

Ras-le-bol de l’odeur du gel hydroalcoolique sur vos mains ? Le Maître parfumeur Alberto Morillas a développé un désinfectant parfumé sous forme de gel. Développée selon la formule du Docteur Pittet, et partagée avec l’Organisation Mondial de la Santé, cette solution hydro alcoolique de la Maison Mizensir délicatement parfumée se décline en cinq senteurs : gingembre, fleur d’oranger, figuier, bergamote et oud. (De 15 à 80 euros selon la contenance). De quoi respecter les consigne sanitaires tout en conservant une certaine élégance !

Un bracelet distributeur de gel hydroalcoolique

Le bon zeste barrière ! Le Bracelet Citron (14,90 euros) est un astucieux bracelet distributeur de gel hydroalcoolique, qui doit son nom à son petit dos bombé que l’on presse comme un citron. Le moyen idéal pour se déplacer en ayant la garantie de pouvoir se désinfecter les mains à tout moment sans risquer d’avoir son flacon de gel qui coule dans son sac à main ou dans ses poches.

Un cadeau anticrise

La plateforme Sauve ton commerce met en vente des cartes cadeau de Noël d’une valeur de 20, 50 ou 100 euros afin de soutenir les boutiques contraintes de fermer le rideau pendant les confinements. Alors que les lieux culturels sont toujours fermés, il est désormais possible d’offrir des places pour un concert ou un spectacle virtuel à suivre en direct de son salon. Sur le billet, une adresse de connexion et un code pour y accéder. Une bonne manière de soutenir les secteurs dits « non essentiels » !

Un stérilisateur UV

Pour dire au revoir aux bactéries, germes et autres virus ! Les lumières UV sont efficaces pour lutter contre le Covid-19. Cette technologie est utilisée pour désinfecter à grande échelle dans les lieux publics, les usines et les hôpitaux. (Une de ces machines est d’ailleurs la nouvelle meilleure amie du Dr Bailey dans la nouvelle saison de Grey’s Anatomy) Pour le grand public, de nombreuses marques (comme Belkin, 69.90 euros), développent des petits stérilisateurs UV pour désinfecter ces petits nids à microbes que sont nos objets du quotidien tels que nos smartphones, clés et cartes bancaires.

Un livre pour voyager en France

Entre les quarantaines obligatoires et les frontières tout bonnement fermées, à moins une fois encore d’avoir une dérogation comme le père Noël, la destination la moins contraignante pour circuler et voyager est probablement l’Hexagone. En attendant que les périples à l’international reprennent normalement, Nos 1.200 coups de cœur en France, un beau livre des éditions Le Routard (21.90 euros), propose 1.200 idées de périples sur le territoire français. L’occasion de (re) découvrir notre magnifique pays !

