Marc Meneau, chef triplement étoilé, est mort

Le chef étoilé Marc Meneau en 2001. — TOURNERET/SIPA

Après Pierre Troigros en septembre, c’est une autre légende de la gastronomie française qui s’éteint. Le chef cuisinier français du restaurant L’Espérance de Saint-Père, dans l’Yonne, en Bourgogne, Marc Meneau, est décédé ce mercredi matin à l’âge de 77 ans, a annoncé notre confrère le journaliste indépendant d’Auxerre TV Pierre-Jules Gaye.

« Marc Meneau est décédé et nous en sommes navrés et bien tristes », a confirmé le maire de Saint-Père-sous-Vézelay, Christian Guyot, à nos confrères de France 3. « J’ai reçu la nouvelle comme chacun ici avec consternation parce que c’est un homme qui a marqué la vie du village. Il a connu les plus grands moments mais aussi des difficultés. Et je ne peux être qu’admiratif devant son parcours et devant son courage surtout dans les derniers instants », a salué le maire.

Une étoile perdue et récupérée

« Marc Meneau a marqué l’histoire de Saint-Père et elle restera gravée cette histoire bien entendue car c’est un enfant du pays ». Né en 1944 à Saint-Père-sous-Vezelay, Marc Meneau est le fils du bourrelier et de la tenancière du bistrot du village bourguignon.

Après des études à l’Ecole Hôtelière de Strasbourg en gestion, il reprend le bistrot familial qu’il transforme en restaurant.

En 1983, il est élu Meilleur Cuisinier Français de l’Année et obtient 3 étoiles au Guide Michelin, ainsi que 19/20 au Gault et Millau. En 1999, il perd sa troisième étoile Michelin mais conserve 19/20 au Gault et Millau. Il réintégrera le cercle très fermé des établissements triplement étoilés en 2004.