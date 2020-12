Le prince Charles et Lady Di en 1983 lors d'une visite officielle en Nouvelle-Zélande. — HUSSEIN ANWAR/SIPA

La saison 4 de The Crown met de nouveau en lumière le couple formé par Diana Spencer et le prince Charles dans les années 1980.

L’occasion de (re) découvrir le sens indéniable du style des deux personnalités.

Mais qui de Lady Di ou du prince de Galles était le mieux habillé ?

La fascination pour le prince et la princesse de Galles ne se tarira jamais (enfin, surtout pour Lady Di). Et ce ne sont pas les fans de The Crown, une série diffusée sur Netflix sur le règne d’Elisabeth II, qui diront le contraire. Disponible depuis le 15 novembre dernier, la quatrième saison met de nouveau en lumière le couple formé par Diana Spencer et le prince de Galles dans les années 1980. L’occasion de (re)découvrir le sens du style indéniable des deux personnalités : Diana, chic et intemporelle, Charles, classique et tradi. Mais qui était le plus stylé ?

« La question elle est vite répondue » diront certains. Car oui on ne va pas se mentir, véritable icône de mode, Lady Di restera à jamais (dans nos cœurs) une source d’inspiration inépuisable. Et d’autant plus après s’être libérée de son mariage. Mais concentrons-nous sur la période couverte par The Crown, les audacieuse 80’s, et laissons une chance au prince Charles, qui au passage, vient tout juste de lancer sa ligne de prêt-à-porter éthique et durable. 20 Minutes vous propose de passer en revue quelques clichés et de distribuer les points.

En voyage au Japon

Diana et Charles lors d'un voyage officiel au Japon en 1986. - HUSSEIN ANWAR/SIPA

Commençons par l’exercice du voyage officiel qui en dit beaucoup sur une personne. Ici la photo résume très bien le postulat de départ : d’un côté on retrouve un prince on ne peut plus classique, de l’autre une princesse qui détonne. Quand Charles opte pour un costume fadasse agrémenté d’une pochette lie de vin, Diana ose le total look pois rouges (qu’on imagine être un énorme clin d’œil au pays d’accueil), et son chapeau assorti. Notons les épaulettes dignes de ce nom et le tailleur ceintré à l’aide d’une énorme ceinture, pas de doute, nous sommes bien dans les années 1980.

Le premier point revient donc à Diana pour son audace et parce qu’on oublierait presque la présence de Charles à ses côtés.

Un dimanche au match

Changeons de décor, direction un match de polo, l’une des obsessions de la famille royale. Et probablement l’une des seules occasions où Charles a pu se « lâcher » quelques minutes en public. Et il faut dire que le sportswear lui sied plutôt bien, une certaine assurance et légèreté d’être émanent du prince de Galles… Contrairement à Diana qui a clairement l’air de se demander ce qu’elle fait là. On dit bien évidemment non à la jupe longue sans forme et au chemisier dadame, probablement pour ne pas faire de l’ombre à la tenue « extravagante » de son époux.

Un point pour Charles, ne serait-ce parce qu’on n’est pas certain de lui en accorder un second par la suite.

Aux sports d’hiver

Charles et Diana font du ski (en 1986). - HUSSEIN ANWAR/SIPA

Alors là attention tout se joue dans le détail. Niveau coloris, bleu marine très tradi pour Charles, rouge un peu plus punchy pour Diana, jusque-là rien de très étonnant. Mais le problème intervient plus haut… On s’en parle du bonnet façon Jean-Claude Dusse sur le crâne du prince Charles ? D’autant que l’on sait très bien qu’il ne cache pas grand-chose là-dessous. Lady Di quant à elle s’affirme dans une tendance headband oversize, moderne et indémodable, lookée même à -15.

Pas la peine de préciser à qui revient le point, non ?

A Cannes

En général quand on gravit les marches de Cannes, c’est le moment où jamais de sortir l’artillerie lourde, et ça passe ou ça casse. En ce qui concerne le couple princier, de toute évidence ils n’étaient pas partis sur une grosse prise de risques… Costume noir et nœud pap pour Charles, robe de princesse pour Diana, c’est ce qu’on appelle un vestiaire classique et on ne peut plus genré. Bien entendu, ni l’un ni l’autre n’était vraiment libres de ses choix, étiquette oblige, mais il y a fort à parier que Lady Di aurait marqué les esprits si ç’avait été le cas.

Aucune remise de point car on sait très bien qui était aux commandes ce jour-là (Zaza).

En voyage en Ecosse

Eh oui, être adulte c’est parfois (surtout ?) faire des choses que l’on ne veut pas, et c’est probablement ce que pensait Lady Di ce jour de l’année 1986. Nous n’émettrons aucun commentaire sur le tartan et le kilt, mais noterons simplement qu’assortir sa tenue à sa compagne ou son compagnon n’est jamais une bonne idée, tout comme assortir ses enfants.

Un point pour les deux, il faut savoir récompenser une telle abnégation.

En ras la casquette

Diana et Charles en mode détente activé en 1990. - ASLAN/SIPA

Terminons ce petit passage en revue des looks dans un esprit très YOLO. La photo a été prise en août 1990 à Majorque, où le couple princier passait ses vacances. Short mal coupé pour Charles, tee-shirt informe pour Diana, on ne le savait pas encore mais la tendance normcore vivait alors ses tout premiers instants. Tout comme l’envie de plus en plus pressante d’en finir avec ce mariage.

Le point revient sans hésitation à Diana qui même mal fagotée et malheureuse, savait rester digne et élégante.

Verdict : Deux points pour Charles, quatre points pour Diana. On ne dira pas que c’était plié d’avance, mais presque. En même temps c’est difficile de mettre la barre plus haut que Lady Di.