View this post on Instagram

C’est le jour J mes chéris ! Trop heureux de vous présenter ma collection, la « Baba Collab » avec @Projectxparis 💥⠀ Une collection de ouf 😍!⠀ ⠀ 👉🏽 C’est dispo dès aujourd’hui sur le site projectxparis.com mais aussi dans tous les magasins @projectxparis !