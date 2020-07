HYPE Il s’agit d’une collection de vêtements et d’accessoires vendue exclusivement en Belgique et aux Pays-Bas

Lidl a lancé une paire de baskets qui s'arrachent comme des petits pains. — Rodrigo Jimenez/EFE/SIPA

Après l’émeute pour la PS4, place à l’emballement autour d’une paire de baskets. Comme le rapporte BFMTV, le 4 juillet prochain, les enseignes belges de Lidl mettront en vente une ligne de vêtements et d’accessoires aux couleurs de la marque, à des prix très accessibles, 12,99 euros les baskets, 3,99 euros les claquettes.

Lidl sort une collection brandée Lidl, et franchement ceux qui ont acheté des t-shirt Evian trop grands de chez Rad, je veux rien entendre. pic.twitter.com/LX8zKnH9kp — Guillaume (@MVCDLM) July 1, 2020

Rien de très extraordinaire jusque-là, si ce n’est que ces pièces, déjà mises en vente en avril dernier, connaissent un engouement particulier auprès des acheteurs. Indisponibles en magasins depuis plusieurs mois, certaines paires s’arrachent désormais plusieurs centaines d’euros sur Internet, à l’image de cette paire sur eBay qui atteint ce jour 755 euros.

Le mariage du luxe et de la culture pop

Comment expliquer un tel succès d’une banale basket Lidl ? La récupération fréquente de la culture populaire par le secteur du luxe et de la mode. On pense notamment au fameux sac Balenciaga et sa ressemblance troublante avec le sac Ikea, ou encore les Crocs compensées hors de prix, Balenciaga également.

Pour ce qui est de Lidl, le Huffington Post note qu’aux Pays-Bas, la collection est en vente depuis plusieurs années, et connaît une hype similaire, portée notamment par des modeuses lors de la Fashion Week. Des chaussettes mariées à des baskets à plus de 700 euros… Siglées Balenciaga.

Forcément, ça donne envie. Mais mauvaise nouvelle pour les Françaises et les Français, a priori la collection capsule Lidl ne sera pas commercialisée dans l’hexagone. Si les claquettes vous font de l’œil, il va falloir lâcher son PEL.