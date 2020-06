Il y a celles qui traquent les cheveux blancs pour mieux les teindre, et celles qui les assument. — T. Weill / 20 Minutes

Deux mois de confinement et des coiffeurs fermés. Vos cheveux ont poussé et vous avez découvert votre tête chenue… qui ne vous déplaît pas finalement. Alors une fois déconfinées, vous avez, comme beaucoup d’autres femmes, laissé tomber les colorations, cessé d’enfouir vos cheveux blancs sous la teinture. Vous vous sentez désormais prête à voir ce que donnait cette chevelure toute blanche ou parsemée de cheveux blancs, à vous accepter avec une « autre tête ». Vous avez également renoncé aux produits contraignants (shampoing pour cheveux colorés, coloration à la maison, etc.) et au rendez-vous mensuel chez le coiffeur. Vous avez aussi retrouvé le plaisir de mettre la tête sous l’eau ou au soleil sans faire attention à votre couleur. En somme, vous avez laissé vivre vos cheveux blancs et votre choix intéresse 20 Minutes.

Comment l’envie de laisser pousser vos cheveux blancs vous est-elle venue ? Comment avez-vous vécu ce moment et quelles ont été les réactions de vos proches ? Vous sentez-vous libérées ? Viviez-vous les colorations comme une contrainte, un diktat ? Pourquoi n’aimiez-vous pas vos cheveux blancs ? Vos façons de vous coiffer et de vous habiller ont-elles depuis changé ? Etes-vous à l’aise avec votre « nouveau vous » ? Racontez-nous tout en remplissant le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra servir à l’écriture d’un article.