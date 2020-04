VOUS TEMOIGNEZ Vous n’êtes pas un grand sportif mais vous n’avez pas pu résister à la tentation de reprendre la course à pied ? Votre témoignage nous intéresse

Des coureurs dans les rues de Paris le 11 avril 2020 alors que la France est confinée pour éviter la propagation du coronavirus. — Rapahael LUCAS/SIPA

Depuis le début du confinement pour éviter la propagation du coronavirus, les joggeurs semblent avoir pris d’assaut les grandes villes de France. Avec l’arrivée des beaux jours, on serait tentés de croire qu’une bonne partie de la population s’entraîne pour le marathon.

Le phénomène a pris une telle ampleur, notamment à Paris, que la semaine dernière la maire de la capitale Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement ont annoncé l'interdiction de toute activité sportive individuelle dans la ville entre 10 h et 19 h. La mesure servirait à éviter le télescopage entre les gens qui vont partent travailler ou qui font leurs courses et ceux qui ont enfilé leurs baskets pour suer un bon coup.

