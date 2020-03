Défilé Acne lors de la Fashion week homme automne-hiver 2020-2021 de Paris, le 16 janvier 2020. — Jonas Gustavsson/Sipa USA/SIPA

Pas de podiums ni de défilés en juin et juillet à Paris. La Fédération française de la haute couture et de la mode a annoncé ce vendredi l’annulation de la Fashion Week homme, soit la semaine parisienne du prêt-à-porter prévue du 23 au 28 juin, ainsi que celle de la haute couture du 5 au 9 juillet. La raison, vous l’aurez devinée, l’épidémie de coronavirus.

La Fédération française de la haute couture et de la mode estime que « les conditions ne sont pas réunies pour permettre le déroulement » des deux évènements face à « la progression de l’épidémie de Covid-19 qui est en train de gagner l’ensemble du monde », indique-t-elle dans un communiqué.

Kering et LVMH se mettent à la production de masques

Cette décision est prise afin de « protéger nos maisons, leurs collaborateurs et tous ceux qui travaillent dans notre industrie », souligne la Fédération tout en ajoutant travailler « sur la possibilité de projets alternatifs ».

L’heure n’étant plus à la mode, les géants du luxe LVMH et Kering ont annoncé ces derniers jours qu’ils allaient produire masques​, blouses et gel hydroalcooliques pour combler les pénuries criantes des matériaux de protection.

Ce vendredi, la Chambre nationale de la mode italienne a également indiqué le report des défilés de la semaine de la mode masculine de Milan prévus du 19 au 23 juin en septembre.