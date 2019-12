Image extraite du — MOURTHE/SIPA

Si l’heure est loin d’être à la fête, les Français ayant bien d’autres préoccupations que de savoir quels champignons accompagneront la dinde cette année, toujours est-il que Noël approche à grands pas. L’occasion pour certains de relâcher la pression, de comater devant des téléfilms aux rebondissements haletants, de compenser en s’empiffrant de petits toasts surgelés, mais aussi de s’adonner à un plaisir coupable : le pull moche.

Car c’est désormais un fait, le pull moche de Noël est devenu un incontournable des fêtes de fin d’année. La preuve, il possède sa propre journée internationale, le 20 décembre, et ça, ce n’est pas donné à tout le monde. Hormis cette lubie pour les pulls rigolos (mais informes), on assiste chaque année à un festival d’accessoires et de combinaisons de couleurs tous plus surprenants les uns que les autres : des serre-têtes renne en passant par la moumoute blanche du Père Noël déclinée à foison. Niveau style, tout est permis le 25 décembre ?

Si vous aussi, attendez avec impatience Noël pour sortir vos vêtements les plus kitsch, et vos pulls les plus moches, racontez-nous pourquoi ! Pour rigoler en famille, entre amis ou entre collègues ? Parce que c’est la seule occasion pour le faire dans l’année ? Oseriez-vous le pull moche le 31 décembre par exemple ? Ou au contraire, vous ne supportez pas les fautes de goût et la mode du moche vous hérisse le poil ? Vous pouvez répondre à ces questions via le formulaire ci-dessous, vos témoignages nourriront bientôt un article sur le sujet.