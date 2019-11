Les calendriers de l’Avent pour les amateurs de loisirs créatifs

NOËL Les amateurs de Do It Yourself vont être gâtés

Les calendriers de l’Avent Phildar, Bic, Fimo et Nature et Découvertes. — Phildar/Bic/Fimo/Nature et Découvertes

L’Avent débute ce dimanche. Il est encore temps d’acheter son calendrier.

Cette année, l’engouement pour les loisirs créatifs a inspiré les éditeurs.

Bricolage, tricot, cuisine ou jardinage… Les amateurs de travaux manuels n’ont pas besoin d’attendre Noël pour être gâtés.

Le compte à rebours va commencer ce dimanche. Il est loin le temps où les calendriers de l’Avent n’étaient destinés qu’à faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Plus tendance que jamais, l’engouement pour les loisirs créatifs et le Do It Yourself a inspiré les éditeurs de calendriers de l’Avent. Notre sélection.

Pour les amateurs de Do It Yourself

Plus qu’un loisir, le Do It Yourself est devenu un vrai mode de vie. De nombreux calendriers de l’Avent proposent d’exercer vos talents. Celui de Fimo, baptisé « Graine créative » (26,99 euros) renferme 24 pains de pâte Fimo, pâte de modelage souple à froid qui permet de fabriquer des petits objets décoratifs d’une grande solidité après cuisson au four à 110°. Le calendrier Phildar contient des accessoires tricot, des mini-pelotes et des projets rapides pour les amateurs de tricot. (33,74 euros) L’illustratrice Feena Brooks a imaginé Mon Calendrier de l’Avent (29,95 euros) qui cache derrière ses fenêtres 24 surprises créatives pour exercer ses talents.

Pour les artistes en herbe

Les artistes en herbe vont être gâtés aussi. Bic propose un calendrier (21 euros) avec des feutres magiques, des crayons de couleur, des craies de coloriage, une colle décorée, un crayon graphite, une gomme, des stylos-billes et 24 cartes à colorier ainsi que 20 stickers. Sur le même principe, Crayola en propose un qui contient kit créatif complet. De quoi exercer la créativité des petits et des grands.

Pour les bricoleurs (et pas que du dimanche)

Il fera le bonheur des bricoleurs (et pas que ceux du dimanche). Le calendrier de l’Avent Kwb (39,99 euros) cache 24 petits outils et une jolie trousse pour les ranger.

Pour ceux qui ont la main verte

Le calendrier de l’avent 2019 de Corasol Microgreens (34,99 euros) abrite quant à lui une véritable pépinière. Nature et Découvertes propose un calendrier végétal et créatif (39,95 euros) qui permet de réaliser son terrarium. Ce dernier accueille des graines d’épicéa. Quel plaisir de voir ainsi apparaître au fil des semaines avant Noël les jeunes pousses d’un futur sapin !