Les calendriers de l’Avent « Harry Potter » Cinereplicas, « Game of Thrones » Target, Marvel Funko et «Friends» et « Star Wars» Lego. — Cinereplicas/Target/Marvel/Funko/Lego

L’Avent débute ce dimanche. Il est encore temps d’acheter son calendrier.

Cette année, les grandes sagas de la pop culture ont inspirés les éditeurs.

Friends, Game of Thrones, Star Wars, Harry Potter ou encore Marvel… Les geeks n’ont pas besoin d’attendre Noël pour être gâtés.

Le compte à rebours va commencer ce dimanche. Il est loin le temps où les calendriers de l’Avent n’étaient destinés qu’à faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Plus tendance que jamais, les calendriers de l’Avent viennent saluer une année 2019, placée sous le signe des geeks. Notre sélection.

De la magie de Noël avec Harry Potter

Avis aux Moldus en mal de magie de Noël ! L’univers d’Harry Potter ​se décline cette année non pas en un, mais sept calendriers de l’Avent. Le calendrier Lego Harry Potter (29,90 euros) rassemble des figurines des personnages de la saga et des éléments de décoration de Poudlard, pour recréer à l’infini vos scènes préférées des films. Celui de chez Cinereplicas, le calendrier Harry Potter Wizarding World (29,95 euros) contient tout une série d’objets dérivés aux couleurs de la saga (chaussettes, crayon, écussons, tampon encreur, porte-clés…). Le calendrier Harry Potter Pièces De Collection (64,99 euros) est une édition limitée, tirée à seulement 2.000 exemplaires dans le monde.

Pour être ensorcelante le soir du réveillon, le calendrier Harry Potter Bijoux Fantaisies (26,95 euros) rassemble 24 breloques, liées au monde de la magie, aux films et aux personnages. Celui de chez The Carat Shop (55,99 euros) en lien avec l’œuvre de J. K. Rowling. Le calendrier Funko Pocket Pop (54,99 euros) dispose de 24 figurines Mini Pops à l’effigie des résidents de Poudlard. Enfin, le calendrier Harry Potter Dujardin Jouets (69,99 euros, en exclusivité chez Amazon) renferme des petites peluches et autres figurines de la saga Harry Potter, mais aussi des Animaux Fantastiques. De quoi réjouir tous les Potterheads qu’ils soient Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle.

Celui qui célébrait les fêtes de fin d’année

Alors que la série Friends a fêté en 2019 ses vingt-cinq ans, l’engouement pour la sitcom culte des années 1990 n’a pas pris une ride. Friends est aussi devenu le symbole de la bataille titanesque du streaming. Pas étonnant donc que l’univers de la série créée par Marta Kauffman et David Crane se décline en calendrier de l’Avent. Signé Lego (59,90 euros), il permet aux fans de Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler et Phoebe de construire une reconstitution du Central Perk, l’emblématique café de la fiction. « Oh My God ! »

Noël, tu attendras, jeune Padawan

En attendant Noël, mais aussi la sortie de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker le 18 décembre, le long-métrage Disney qui viendra clore la trilogie entamée en 2015, de patience s’armer, il faudra ! Et pour ce faire, quoi de mieux qu’un calendrier de l’Avent ? Celui de chez Revell (31,22 euros) permet de construire l’iconique Faucon Millenium. Celui de chez Zavvi (32,99 euros), édité en seulement 5.000 exemplaires, de collectionner des pièces à l’effigie des héros de la saga. Chez Lego, il s’agit de reconstituer une scène de l’île d’Ahch-To (29,90 euros). Enfin, le calendrier de Micro Force (29,99 euros) réunit 24 figurines Star Wars. De quoi contenter tous les petits et grands Jedi !

Le père Noël, ce superhéros

Il vole, a des superpouvoirs et est costumé. Bref, le père Noël pourrait tout à fait intégrer l’équipe des Avengers ! Hélas, la saga de l’équipe de superhéros Marvel s’est achevée en 2019 avec le long-métrage Avengers : Endgame. Le plus gros succès du box-office mondial a inspiré les éditeurs de calendriers de l’Avent. Celui de Marvel Funko Pop (27,50 euros), sorti en 2019 à l’occasion des 80 ans de Marvel, renferme non pas 24, mais 25 figurines, prêtes à en découdre avec le terrible Thanos. Les superhéros du film des frères Russo se dégustent aussi dans le calendrier Marvel Avengers (10,95 euros).

« Winter is coming » au mois de décembre

La série de HBO Game of Thrones en mai 2019, après huit saisons de bons et loyaux services à HBO. « Winter is coming » en décembre. Pas question de compter sur les dragons de Daenerys pour se réchauffer, on a vu les dégâts qu’ils pouvaient causer. En revanche, le calendrier Game of Thrones de Target (15 livres, environs 18 euros) renferme 15 paires de chaussettes, aux armoiries des Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon, Tyrell, Martell, Greyjoy, Arryn et autres Tully, qui feront à coup sûr fuir les Marcheurs blancs.