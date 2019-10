Camille Delcroix et les trois burgers imaginés par l'ancien Top Chef pour le BurgerDayParis — S.LEBLANC / 20 MINUTES

Le premier Burger Day Paris permettra, le 27 octobre, de déguster les burgers de Camille Delcroix.

Il faudra avoir préalablement réservé ces burgers, ce week-end des 12 et 13 octobre, sur le site de l’organisateur.

En attendant, le Top Chef 2018 détaille la recette d’un de ses burgers pour « 20 Minutes » en vidéo.

Quand on aime les burgers, on ne compte pas. Une journée internationale du burger se tient ce dimanche 13 octobre. Dans le monde entier ? Non, à Hambourg, c'est le 28 mai et Paris s’est choisi le 27 octobre, date retenue par l’application de réservation en ligne Calvi Food pour organiser son Burger Day. Mais cet événement, le premier exclusivement consacré au burger en France, se prépare dès ce week-end des 12 et 13 octobre, en pleine journée mondiale… Ce qui permet à nos burgers de retomber sur leurs buns.

Pour créer les trois recettes « Veggie », « Healthy » et « Carni » de sa première édition, le Burger Day Paris a convié une star montante : le chef Camille Delcroix, ancien gagnant de Top Chef en 2018, actuel second du Château de Beaulieu (deux-étoiles dans le Pas de Calais) et futur chef exécutif de Philippe Etchebest dans le restaurant bordelais qu’il s’apprête à ouvrir.

« On s’est bien amusé à composer nos buns avec un copain boulanger du Touquet », prévient d’emblée Camille Delcroix en déballant tous ses ingrédients. La paire d’amis n’a en tout cas visiblement pas lésiné sur les graines pour les toppings.

Léger et gourmand à la fois

Les trois sandwichs préparés par Camille n’ont évidemment rien à voir les uns avec les autres.

Le « Veggie », dans un bun’s à la farine de maïs, propose une galette de falafel, du houmous maison, des oignons rouges, de l’ail, du persil et de la coriandre fraiche, des tomates confites, de la roquette et des pignons de pin. Le « Healthy », sous un bun au thym est composé d’un filet de volaille, de concombre, de sucrine et d’une sauce au yaourt grec avec de l’ail, du citron et du persil.

Et, de façon plus tradi, le « Carni », dans son bun brioché, propose un steak de bœuf à la sauce pesto rosso (tomate séchée, parmesan, pignons de pin, basilic frais), de la sucrine, des oignons rouges finement ciselés, une tranche de bacon et du fromage à raclette fondu. « Ce sont des recettes très simples, accessibles à tout le monde », insiste Camille Delcroix.

Vue la double ascendance bouchère et charcutière du jeune homme, on aurait volontiers parié sur le Carni, mais non : « Mon préféré, c’est le Healthy, prévient Camille. Ce n’est pas parce qu’il est léger qu’il n’est pas gourmand à la fois et je trouve que le mariage entre le pain au thym et le poulet au citron fonctionne très très bien. »

Pas besoin de cuire le bacon

Autre surprise, celle de voir le chef soigner ses assemblages sans éprouver le besoin de faire cuire ses ingrédients (à part les steaks, trois minutes par face, et le fromage qu’il laisse fondre quelques secondes sur le steak). « Quand on a de bons produits, ce n’est absolument pas nécessaire », estime-t-il.

Les burgers made by Camille ont l’air fort bons, mais pour l’instant, personne n’a pu y goûter. Il faudra attendre le dimanche 27 octobre, au cours du fameux « burger day ». Mais attention, il est impératif de réserver son sandwich afin de pouvoir se le faire livrer le 27 à partir de midi. Et attention encore, les inscriptions ne se font que sur Internet, via le site calvifood.co, et uniquement ce week-end du samedi 12 et du dimanche 13 octobre, le fameux jour international du burger pour ceux qui suivent…

Un atelier avec le chef à gagner

Le 27 encore, on pourra tenter de gagner une place pour participer à l’Atelier Burger que Camille Delcroix animera le samedi 9 novembre de 11h à 14h. Pour concourir, il suffit de se prendre en photo avec l’un des burgers du chef (ou le vôtre, si vous pensez faire aussi bien), de s’abonner au compte instagram@calvi_app, de poster sa photo son compte en la taguant #BurgerDayParis et #calvi_appli.

L’équipe de Calvi Food choisira les six gagnants à partir des photos les plus originales ou les plus appétissantes qui auront été postées.