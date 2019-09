M'AS-TU-VU La rappeuse américaine s'est dévoilée dans un total look fleuri et surtout étrange

La rappeuse Cardi B à Paris le 28 septembre 2019. — Beretta/Sims/REX/SIPA

Parisiens, remballez vos espoirs de rencontrer des mannequins à la terrasse d’un café ou de croiser des énergumènes du style sur vos trajets quotidiens : la Fashion Week touche à sa fin ce mardi. Une édition sans fracas ni étincelles… Jusqu’à l’apparition ce samedi de la rappeuse américaine Cardi B, star du bling bling, habituée aux coups d’éclat.

Déambulant langoureusement sur le Champ de Mars, la chanteuse de I Like It était difficilement identifiable… Elle arborait une robe aux motifs floraux très vintage, qui couvrait la totalité de son corps... visage compris.

Un look un peu « creepy »

« Im here », « Me voici » fanfaronne Cardi B, en guise de légende Instagram. Merci de l'indication... On doit cette robe étonnante, voire fantastique, au styliste londonien Richard Quinn. Mais, si vous étiez un spécialiste de la mode, vous l’auriez deviné : en effet, la cagoule, le cache visage ou même le casque sont les accessoires signatures de ce designer, très apprécié par la reine Elizabeth II. Et bientôt par les Daft Punk ?