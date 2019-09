Jennifer Lopez avait porté cette robe devenue mythique aux Grammy Awards en 2000. — Miguel MEDINA / AFP

Jennifer Lopez a créé l’événement vendredi au quatrième jour de la Fashion week de Milan, en Italie, en faisant une apparition surprise sur le podium du défilé Versace. Ce final a coupé le souffle du public, le secret ayant été bien gardé.

Royale dans sa « Jungle Dress », la robe de soie verte qu’elle arborait en 2000 à la cérémonie des Grammy Awards et devenue mythique pour son décolleté en deçà du nombril, JLo a fait un tour de piste qui a rendu la salle hystérique. Des indices parsemaient pourtant le show, qui s’est déroulé sur une bande-son enchaînant les tubes de la star américaine. Le fameux motif tropical de la robe était lui aussi sur les manteaux, les tops ou les accessoires.

En 2000, Google ne renvoyait que vers des textes et des sites

Entre la couleur inoubliable, le décolleté très, très plongeant, et la longue traîne, la robe « Jungle » avait déchaîné le public il y a 19 ans, et les internautes avaient été nombreux à vouloir voir à quoi elle ressemblait. Problème, en 2000, Google ne renvoyait que vers des textes et des liens de sites.

Eric Schmidt, l’ancien président exécutif d’Alphabet Inc., la maison mère de Google, a raconté comment le nombre de recherches concernant cette robe a donné à Larry Page et Sergey Brin – les cofondateurs du moteur de recherche – l’idée de créer Google Images. « A l’époque, c’était la recherche la plus populaire que nous avions jamais vue. Mais nous n’avions pas de moyen efficace de donner aux utilisateurs exactement ce qu’ils voulaient : JLo dans cette robe. Et Google Image est né », racontait Schmidt en 2015.