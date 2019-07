Céline Dion à la Fashion Week Haute Couture à Paris le 3 juillet 2019. — Philippe Blet/REX/SIPA

Céline Dion règne sur les shows ! La chanteuse est LA star de cette Fashion Week haute couture parisienne. Invitée de tous les défilés, mitraillée par les paparazzis, la chanteuse de 51 ans confirme son statut d’icône de la mode avec toute une série de looks aussi audacieux que pointus. Céline Dion ose tout et ne se refuse rien. Pour endosser ses plus folles tenues, la star est conseillée par son ami Pépé Munoz et par la styliste américaine Sydney Lopez, qui a officié au­près de ve­dettes comme Kris­ten Ste­wart, Emi­ly Ra­taj­kows­ki ou encore Hea­ther Gra­ham. S’il est difficile d’imiter les looks les plus extravagants de la diva – comme quand elle sort de l’hôtel en body zippé bariolé et blazer assortis, dévoilant ses jambes fuselées – ou d’arborer comme elle, le célèbre collier de diamant Le Cœur de l’océan – un clin d’œil à Titanic, voici trois looks dont on peut s’inspirer et copier sans se ruiner.

Leçon de style n° 1 : La combi est la nouvelle petite robe noire

Pour affronter le soleil caniculaire de la capitale française, la star est apparue le 27 juin dans une combinaison cycliste près du corps aux fines bretelles avec les deux « C » entrelacés de la maison Chanel, d’une valeur de 4.400 dollars, soit environ 3. 870 euros, selon les informations de Page Six.

Une ceinture, qui coûte environ 1.450 euros, faite de chaînes à mailles XXL argentées et siglée de la maison de la rue-Chambon, souligne sa taille. A ses pieds, des stilettos à talons aiguilles de Gianvito Rossi d’une valeur de 717 euros. Pour parachever le tout, des lunettes de soleil Versace. La tenue idéale pour affronter une chaude soirée caniculaire.

La tenue de Céline Dion du 27 juin 2019. - 20 Minutes/Philippe Blet/REX/SIPA

La version 20 Minutes :

1. Lunettes de soleil ovales, Parfois, 9,99 euros.

2. Ceinture chaîne, Bonprix, 16,99 euros.

3. Sandales à talons, Steve Madden, soldées 69,99 euros au lieu de 99,99 euros chez Spartoo

4. Combinaison noire à bretelles en strass, PrettyLittleThing, soldée 20 euros au lieu de 28 euros.

Leçon de style n°2 : Mixer les couleurs

La chanteuse est apparue le 30 juin vêtue d’un blazer noir et blanc et d’une minijupe jaune à plumes Ronald Van Der Kemp. A ses pieds, les iconiques escarpins Love 100 de Jimmy Choo, à bout pointu en cuir verni, et cuir nappa noir, blanc et jaune fluo asymétrique d’une valeur de 575 euros, et des lunettes de soleil Tom Ford. Et Céline Dion a tout bon. Parce qu’avec cette tenue, elle a un petit air de Sarah Jessica Parker dans Sex and the City. Parce que le blazer apporte une touche vintage eighties et que cette pièce sera un des indispensables de la rentrée. Et parce qu’elle nous rappelle aussi que le jaune, le noir et le blanc, que l’on ne voit pas souvent associés, c'est canon.

La tenue de Céline Dion du 28 juin 2019. - 20 Minutes/J.M. HAEDRICH/SIPA

La version 20 Minutes :

1. Lunettes de soleil noires à monture droite rétro, PrettyLittleThings, soldées 10 euros au lieu de 12 euros.

2. Minijupe, Noisy May, 24,99 euros chez Zalando.

3. Blazer noir, PrettyLittleThing, soldé 12 euros au lieu de 42 euros.

4. Escarpins Vilas, San Marina, 47,40 euros au lieu de 79 euros.

Leçon de style n°3 : Voir la vie en rose

Céline Dion a misé le 28 juin sur un top bustier à plumes roses Attico et un jean taille haute asymétrique de la marque ukrainienne qui monte, Ksenia Schnaider. Un look à la pointe de la tendance, puisque le jean asymétrique, d’une valeur de 375 euros, est LE must have 2019 des fashionistas. A ses pieds, une paire de sandales en fourrure dignes de Carrie Bradshaw, signées Manolo Blahnik. La chanteuse porte un sac à main rose de chez Fendi et des lunettes papillons assorties. La star canadienne nous donne furieusement envie d’économiser pour s’offrir un jean asymétrique et démontre qu’on peut porter du rose sans rougir.

La tenue de Céline Dion du 28 juin 2019. - 20 Minutes

La version 20 Minutes :

1. Top rose en crochet, Miss Selfridge, 16 euros au lieu de 30 euros.

2. Jean flare, Sisley, 64,95 euros, chez Zalando.

3. Lunettes œil-de-chat, Parfois, soldées 9,99 euros au lieu de 15,99 euros.

4. Petit sac Baboon/Serp, San Marina, soldé 41,30 euros au lieu de 59 euros.

5. Sandales à talon, Jeffrey Campbell, soldées 51,20 euros au lieu de 128 euros chez Spartoo.