À Paris pour les défilés haute couture automne-hiver, Céline Dion sort de son hôtel avec une tenue jaune et jolie. — J.M. HAEDRICH/SIPA

Diva de la mode, tel est son nom de code… Pourrait-on dire en parodiant MC Solaar. A Paris depuis cette fin juin caniculaire pour les défilés haute couture automne hiver, Céline Dion a arboré chaque jour des tenues plus remarquées et remarquables les unes que les autres.

Elle s’est notamment rendue aux défilés d’Alexandre Vauthier, d’Iris van Herpen, de Schiaparelli et de Miu Miu. Vous pourrez découvrir dans la vidéo ci-dessous, sa combinaison cycliste noire, son body (et rien en bas) avec veste assortie, un tutu jaune, etc.

Après avoir trouvé sa voix, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore semble avoir trouvé sa voie vestimentaire. Difficile de rester bouche cousue.