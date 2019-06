Les bobs Ringart's sont fabriqués en France — Joaquin Fernandez

Il fut une époque où l’on affichait fièrement son sac-banane ou ses baskets à plateforme. Aujourd’hui, ces pièces de mode, mortes et enterrées dans les années 1990, ont bel et bien ressuscité. Léonard Rodriguez, un entrepreneur catalan, entend surfer sur ce revival pour imposer ses bobs fabriqués en France.

« J’ai toujours été attiré par le made in France, raconte ce chef d’entreprise des Pyrénées-Orientales, installé à Cabestany. L’idée est née lorsque j’ai rencontré le dirigeant des établissements Crambes à Caussade (Tarn-et-Garonne), l’un des derniers chapeliers français, qui est labellisé Entreprise du patrimoine vivant. J’ai voulu mettre en lumière ce savoir-faire exceptionnel. Et j’ai rapidement pensé au bob. »

« Refaire du bob un joli accessoire de mode »

Cet ancien assureur, qui a tout plaqué pour changer de vie, a lancé sa propre marque : Ringart's. « Le challenge, c’était de refaire du bob, qui est devenu un peu old school, un joli accessoire de mode, une coiffe de qualité », reprend Léonard Rodriguez.

Car depuis peu, le bob n’est plus l’exclusivité des suiveurs du Tour de France, fans des accessoires Cochonou. De grandes marques, comme Lacoste, Prada, Dior ou Burberry, l’ont remis récemment au goût du jour. Et Eddy de Pretto ou Jennifer Lawrence s’affichent sans honte avec un bob vissé sur la tête. « On assiste à un véritable retour des produits vintage », confie l’entrepreneur, qui a attaqué le marché avec six modèles de bobs, unis, avec des motifs de surfeuses ou de bestioles et même réversibles, vendus entre 49 et 59 euros.

Le Catalan a choisi de s’investir auprès de deux associations : pour chaque bob acheté, un arbre est planté par Reforest Action et un euro reversé à Un jour meilleur, qui se bat aux côtés d’enfants atteints de cancers ou de leucémies. Ringart’s, mais solidaires.