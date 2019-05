Les maillots de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. — Nike et Adidas

La Coupe du monde féminine débutera le 7 juin en France.

Comme l’an dernier lors du mondial 2018, « 20 Minutes » a passé au crible certains des maillots officiels des joueuses de cette coupe du monde.

Prêtes à ramener la Coupe à la maison ? A partir du 7 juin prochain, la France accueillera pour la première fois la Coupe du monde féminine de football (pour celles et ceux qui en avaient ras la casquette du foot, c’est raté). Durant un mois de compétition acharnée, 24 équipes se disputeront le ballon rond et le titre tant convoité de championnes du monde, détenu actuellement par les Américaines, sacrées pour la troisième fois en 2015.

Si les spectateurs auront les yeux rivés sur les jeux de jambes et les actions des joueuses, il ne faut pas négliger l’importance de la tenue des sportives, en particulier des maillots officiels portés cette année. Car oui, gagner c’est bien, gagner avec du style, ce n’est pas dégueu non plus. Comme l'an dernier avec leurs homologues masculins, 20 Minutes a décidé de passer au crible certains de ces maillots, en demandant l’avis pro des expertes Amélie Chabod et Corinne Denis, directrice artistique et directrice de création au bureau de conseil LeherpeurParis.

France domicile

L’avis des pros : « Ce maillot est dans la lignée de celui de l’homme l’an dernier, les silhouettes sont comme coordonnées, on peut noter une sorte de travail miroir entre l’homme et la femme, ce qui est très actuel. Toutefois, le maillot a été féminisé en étant plus cintré, plus près du corps ».

L’avis de « 20 Minutes » : Constatons tout d’abord que nos prières ont été entendues. L’an dernier, l’équipementier de l’équipe de France avait décidé d’orner les manches du maillot domicile d’un affreux effet chiné, très « eurodance 90’s ». Alors là oui c’est sobre, à la limite de l’ordinaire, mais au moins il n’y a pas de faute de goût.

France extérieur

L’avis des pros : « On observe un effet pois sur ce maillot, l’une des grosses tendances du moment, observée notamment sur les défilés cet hiver. Néanmoins, si on regarde de plus près, on découvre qu’il ne s’agit pas de pois mais plutôt de petits hexagones, référence à la France, qui donne un effet plutôt intéressant ».

L’avis de « 20 Minutes » : Peut-on se permettre (sans être accusé de chauvinisme) de dire qu’il s’agit probablement du plus beau maillot de cette compétition ? Un travail tout en délicatesse, qui sera du plus bel effet sur la pelouse, derrière un bureau ou en terrasse version chill.

Etats-Unis domicile

L’avis des pros : « Le maillot des Etats-Unis a un léger côté club un peu tradi, l’une des tendances fortes de cette coupe du monde féminine. Cet aspect est notamment renforcé par le détail de l’écusson sur l’un des côtés du maillot ».

L’avis de « 20 Minutes » : Les équipes de ce mondial féminin sont beaucoup moins nombreuses que lors du mondial masculin. Donc mathématiquement, ça offre moins de chances aux équipementiers de se planter. Mais franchement, il faut reconnaître que les joueuses seront bien plus stylées cette année que les joueurs l’an dernier. Avec son petit côté rétro, ce maillot domicile de l’équipe américaine en est la preuve même.

Allemagne domicile

L’avis des pros : « Le maillot de l’Allemagne est selon nous l’un des plus intéressants. La manière très graphique dont les couleurs ont été travaillées, peut rappeler dans une certaine mesure, les collections de certains créateurs, comme Koché​ par exemple. Depuis deux ans, peut-être un peu moins désormais, le maillot sportif a été sur le devant de la scène mode, repris notamment par Balenciaga ou Comme des garçons ».

L’avis de « 20 Minutes » : S’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait celui-ci (oui, pardon la France mais on a changé d’avis). A la fois sobre et sophistiqué, avec une coupe loose parfaite, ce maillot se dégaine facilement le lundi matin à la machine à café.

Nigeria extérieur

L’avis des pros : « A l’image des maillots de la France (domicile) et des Etats-Unis (domicile), le maillot extérieur du Nigeria semble rentrer dans cette tendance "club tradi". Un esprit renforcé par ce vert (couleur du drapeau du Nigeria), très proche du vert de la marque Lacoste ».

L’avis de « 20 Minutes » : Si on adore ce vert sapin, ce maillot nous semble un poil simple. Mais en comparaison avec la version domicile zébrée affreuse, la même que pour les hommes l’an dernier, cette alternative classique nous semble être un choix raisonnable.

Angleterre extérieur

L’avis des pros : « Les motifs ton sur ton de ce maillot donnent un petit côté "Harry Potter", et font penser à la couverture d’un livre ancien d’une vieille bibliothèque anglaise. Il est toutefois difficile de discerner précisément ce que représentent les motifs ».

L’avis de « 20 Minutes » : On décerne dix points pour cette belle couleur lie-de-vin. Ou plutôt rouge sang, qui donne une dimension dramatique et un peu cruelle à cette compétition qui se montrera sans aucun doute plus féroce et palpitante que jamais. Que les meilleurs gagnent ! (Même celles avec des maillots moches)