On en rirait si ce n’était pas si tragique. Un chef, installé à Melbourne en Australie, a battu son propre record du monde en créant une pizza aux… 154 fromages. Johnny Di Francesco détenait déjà ce sinistre record avec une pizza 99 fromages à la carte de son restaurant. Le livre Guinness des records a officialisé la chose mardi 9 avril, et l’information a été repérée par FranceInfo.

Cheese overload! This chef in Melbourne, Australia managed to squeeze 154 varieties of cheese onto one pizza 👨‍🍳🍕🧀😋 https://t.co/H4qbu3sNLM