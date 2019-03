VOUS TEMOIGNEZ Le bob fait son retour sur les podiums de la Fashion week. Et vous, quels vêtements et accessoires considérés comme ringards assumez-vous de porter quand même ?

Les chaussettes blanches de tennis, vous assumez ? — Pixabay

Une fois, vous avez vu débarquer au bureau, un collègue de type hipster, avec un sweat sérigraphié Jacques Chirac. Vous avez tiqué, et puis vous vous êtes dit « pourquoi pas ? ». Fin février, Dior déclinait sur ses podiums pour la collection automne hiver 2019, le bob en de multiples versions : à carreaux, en cuir, en imprimé Vichy… Vous vous êtes dit « mouais, faut oser. »

La série Caméra Café et le personnage incarné par Bruno Solo vous ont dégoûté à vie de la chemisette à manches courtes. Et puis, un jour de RTT quasi généralisé, vous avez débarqué au bureau avec un pull à motifs pizzas, et un jour de pluie, avec un parapluie La Reine des neiges, et là, des collègues auxquels vous n’avez jamais parlé ont soudain engagé la conversation avec vous. Vous vous êtes trouvé hyper avenant et hyper populaire.

Les tee-shirts à message, les bobs, les chemisettes à manches courtes, les pantacourts, les chaussettes blanches, les claquettes, les sacs bananes, les jeans skin plus serrés qu’un café, etc, sont souvent considérés comme des fautes de style par la fashion police, pourtant vous assumez de les porter. Même pas peur.

