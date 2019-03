Chanel dévoile la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld

German Fashion designer Karl Lagerfeld is pictured at Chanel store during fashion week spring-summer 2009 in Paris, FRANCE -29/09/2008 — LE FLOCH/SIPA

Un défilé hommage au grand couturier ! Chanel présente mardi à Paris la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld, décédé il y a deux semaines et qui a été le directeur artistique de la maison pendant trente-six ans. Le défilé le plus attendu de la Fashion week parisienne aura lieu comme à l’accoutumée sous la verrière du Grand Palais, écrin prestigieux qui a déjà accueilli des mises en scènes grandioses de Chanel, telles qu’une plage, un supermarché, une manifestation, ou le pas de tir d’une fusée.

L’invitation pour le défilé de ce mardi porte les deux C entrelacés du logo de la maison Chanel sur un fond bleu pâle, mais ne dévoile pas le thème du show. Ce défilé marque aussi l’arrivé de Virginie Viard, que Karl Lagerfeld surnommait « ses bras droit et bras gauche à la fois » et qui a collaboré avec le couturier pendant plus de trente ans.

Plusieurs hommages au Kaiser de la mode

Ce défilé organisé au dernier jour de la semaine parisienne du prêt-à-porter féminin automne-hiver 2019-2020 est l’occasion de rendre hommage au Kaiser de la mode, qui n’a pas voulu de cérémonie officielle après sa mort.

Pendant la Fashion Week, à Paris, Chloé a salué le « génie » de Karl Lagerfeld, qui avait été le directeur artistique de la marque de 1963 à 1984, en distribuant des photos rétro annotées de sentences du couturier, connu pour son sens de la formule. A Milan, la maison de couture italienne Fendi a également dit adieu à Karl Lagerfeld, son créateur fétiche, en présentant sa dernière collection, lors d’un défilé « testament » à Milan le 21 février.

Quatre de ses créations griffées Chloé ou Chanel qui évoquent notamment son goût pour le XVIIIe siècle, l’Art déco et le style Memphis dont il fut un fervent collectionneur, sont temporairement présentées dans les collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs à Paris. En outre, les sites de revente sur internet enregistrent une forte hausse d’intérêt pour les créations de Lagerfeld depuis son décès.