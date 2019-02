Virginie Viard succède à Karl Lagerfeld chez Chanel

MODE Virginie Viard, qui travaillait depuis plus de trente ans au côté de Karl Lagarfeld, lui succède à la création des collections Chanel

Karl Lagerfeld et Virginie Viard à la fin du défilé Chanel le 2 octobre 2018. — Bertrand GUAY / AFP

Une femme prendra la suite du « Kaiser de la mode ». Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel succédera à Karl Lagerfeld, décédé ce mardi, à la création des collections.

Virginie Viard est, précise le communiqué de presse, « la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de trente ans ». Le couturier la présentait comme son « bras droit et bras gauche à la fois ».

« Une connivence de longue date »

C’est elle qui a salué le public le 22 janvier aux côtés de la mariée, à l’issue du défilé haute couture auquel Karl Lagerfeld, « fatigué », n’a pas pu apparaître pour la première fois depuis ses débuts chez Chanel en 1983.

« Nous avons une connivence de longue date », déclarait Virginie Viard à Madame Figaro en 2017 en racontant comme elle réalisait en 3D les croquis de son mentor. « Je suis directrice de studio, avec sept ateliers, huit collections, précisait-elle. Mais c’est Karl qui dirige les essayages. » Malgré leur proximité, Virginie Viard n’a jamais tutoyé Karl Lagerfeld : « C’est la seule personne que je connais très bien et que je vouvoie. Ça me plaît. »