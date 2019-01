La sélection du Guide Michelin 2019 était dévoilée ce lundi à Paris — MICHELIN

Attendue avec appréhension par le milieu de la gastronomie, la sélection du Guide Michelin a été dévoilée lundi lors d’une cérémonie animée par Audrey Pulvar salle Gaveau à Paris.

75 restaurants ont été promus, dont Le Mirazur de Mauro Colagreco, du Mirazur à Menton, et Laurent Petit, du Clos des Sens à Annecy, réunissant surtout un nombre inédit de femmes et de jeunes talents issus de tout l’Hexagone, comme promis par Gwendal Poullennec, le nouveau directeur international du guide.

Plusieurs grandes toques ont été délestées de leur troisième étoile: le Parisien Pascal Barbot, le Haut-savoyard Marc Veyrat et l'Alsacien Marc Haeberlin.

Un vrai coup de jeune, annoncé dans une mise en scène pleine de suspens. Gwendal Poullennec, le nouveau patron du Guide Michelin, a pris le temps d’annoncer les deux nouveaux promus « qui portent le nombre de Trois-étoiles à 127 dans le monde » : Le premier « a choisi son métier au moment de l’adolescence, un peu par défaut, en l’apprenant au contact de Michel Guerrar… C’est Laurent Petit, du Clos des Sens à Annecy-le-Vieux ! », qui dédie sa troisième étoile à sa mère. Et le second « est né en Argentine et a vécu en Italie… C’est Mauro Colagreco du Mirazur à Menton ».

« C’est tellement d’émotion », a lâché ce dernier avant de remercier « son entourage, son amour et ses enfants pour leur sacrifice ». Et le chef d’ajouter : « La cuisine française c’est la meilleure du monde et je suis venu en France pour ça. Aujourd’hui je suis tellement honoré et tellement heureux. »

Et le reste du palmarès ? On y trouve « plus de jeunes, plus de femmes, plus de diversité ». Le nouveau directeur international du Guide Michelin Gwendal Poullennec, 38 ans, l’a répété à l’envi, ce lundi après midi, salle Gaveau à Paris.

Ode aux femmes et manifeste de la jeunesse

Parmi les 75 restaurants promus, 68 sont de nouveaux étoilés, avec une fois de plus, une proportion non négligeable d’étrangers (à Paris surtout), comme le Mexicain Indra Carrillo ou six nouvelles tables de cuisine française revues et corrigées par de jeunes chefs japonais.

#guidemichelinFR : ils sont contents les premiers étoiles, parmi lesquels encore, beaucoup de japonais à Paris : Ehr, Virtus, Abri, Yoshinori, Pilgrim, Automne pic.twitter.com/llqZgOCINX — Stephane Leblanc (@sl20min) January 21, 2019

« Il faut voir le Guide Michelin comme une invitation au voyage », expliquait en début de cérémonie Gwendal Poullennec, avant d’ajouter que c’était la première fois qu’on avait « une proportion de cheffes aussi importante, qui peuvent servir d’exemple aux femmes qui savent désormais que ces carrières dans la gastronomie leur sont ouvertes ».

A l’image de Stéphanie Le Quellec, qui obtient sa deuxième étoile à La Scène, le restaurant du Prince de Galles. Et, comme annoncé hier sur ce site hier, Amélie Darvas pourAponem dans l’Hérault ou Chiho Kanzaki pour Virtus à Paris, qui obtiennent leur première étoile.

Résolument, le Michelin entend devenir « un manifeste de la jeunesse ». Et de la créativité, pourrait-on ajouter, en témoigne la promotion de une à deux étoiles de deux jeunes chefs aux univers particulièrement créatifs, le Parisien David Toutain (bruyamment acclamé) et le Marseillais Alexandre Mazzia (encore plus acclamé). Autres promus pour la deuxième étoile : Hugo Roellinger (Le Coquillage à Cancale) et Christophe Hay (La Maison d’à côté à Montliveau).

Un même vême vent de jeunesse a soufflé sur les récompenses accordées aux meilleurs pâtissiers (une trentaine), en plus des nouveaux prix de l’accueil et du service attribué à Sarah Benhamed (Le Crocodile à Strasbourg), du meilleur sommelier à Albert Malongo Ngimbi (La Table Saint-Crescent à Narbonne), et de la gastronomie durable à Christopher Coutanceau (à La Rochelle).

Une partie des 30 pâtissiers mis à l’honneur (enfin!!) #michelin2019 pic.twitter.com/XVX33TCazP — Ulla Majoube (@umaj) January 21, 2019

Privés de dessert

Ils n’étaient pas à la fête et pour cause : Marc Haeberlin de L’Auberge de l’Ill (à Illhaeusern), Pascal Barbot de L’Astrance (à Paris 16e) et Marc Veyrat de La Maison des bois (à Manigod) ont appris ce dimanche qu’une étoile avait été retirée à leurs restaurants qui n’en affichent donc plus que deux.

On vient de toucher au Patrimoine de L’Alsace et de la France, à une grande cuisine qui marque son temps, et qui est aussi notre mémoire !

Un jour troublant pour la cuisine française, mon soutien à L'Auberge de L'ile. #michelin2019 #michelinguide #Michelin pic.twitter.com/jgj1NMLbcw — Chef Antoine Westermann (@ChefWestermann) January 21, 2019

Par contre Le Restaurant de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or, malgré la disparition de Monsieur Paul, il y a tout juste un an, n’est pas rétrogradé, comme certains s’en inquiétaient. D’autres chefs ont quand même perdu leur deuxième étoile pour passer à une seule : c’est le cas d’Alain Dutournier au Carré des Feuillants (Paris 1er), David Bizet au Taillevent (Paris 8e), Guy Lassausaie (Chasselay), Alain Montigny à L’Oasis (Mandelieu-la-Napoule), Nicolas Decherchi à La Paloma (Mougins) et Thierry Drapeau à La Chabotterie (Saint-Sulpice-sur-Verdon). Et d’autres, plus nombreux encore, ont même perdu leur étoile tout court…