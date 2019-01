CULTE Alors que le Forum des Images, à Paris, consacre une rétrospective à la décennie 1980 au cinéma, «20 minutes» explore les looks qui ont marqué l’époque, et la nôtre…

Affiche de «France années 80. Le cinéma soigne son look.» — Design graphique : ABM Studio – Crédits photos : Collection Christophel sauf : Mauvais sang

Trop colorée, trop m’as-tu-vu, trop large, trop brillante, trop tout… La mode des années 1980 ne cesse pourtant d’inspirer créateurs et fashionistas en 2019 ? Sur son compte Instagram, la mannequin Kendall Jenner a ainsi récemment publié un look et un maquillage couleur vert flashy qui a été liké plus de 7.5 millions de fois. Un look que nombre de jeunes fans, pas nés dans les années 1980, auront peut-être l’impression d’avoir déjà vu… au cinéma.

Le Forum des Images organise, à Paris, la rétrospective France années 1980. Le cinéma soigne son look (voir encadré). L’occasion de revoir, dans plusieurs films emblématiques de cette décennie, les tenues déstructurées et excentriques de cette ère de la frime.

20 minutes s’est penché sur les tendances vestimentaires qui ont marqué le cinéma de cette époque et vous donne des conseils d’achats pour reproduire certains de ces styles iconiques.

Qui dit eighties dit couleurs flashy

Les années 1990 ont peut-être eu le minimalisme, mais les années 1980 ont eu le maximalisme. A l’époque, la tenue classique s’assemble autour de motifs, d’épaules surdimensionnées, d’explosions de couleurs, le tout accessoirisé de bijoux kitsch. Look festif que l’on retrouve dans Golden Eighties de Chantal Akerman, une comédie musicale qui relate la vie de différents personnages à l’intérieur d’une galerie marchande.

On a trouvé un t-shirt fuchsia pour donner du peps à vos tenues sur le site Shein.

Le pull oversize pour un look casual

Plus c’est large mieux c’est. Du pull en maille confortable à la robe pull sexy, ce look s’est réinventé à travers différents tissus et imprimés. Lorsque l’engouement pour les couleurs fluo a frappé, les designers ont aussi adopté cette tendance qui a séduit toutes les générations de l’époque. Toujours branché en 2019, cette pièce indémodable avait fait sensation sur les épaules de Nastassja Kinskidans le film Paris, Texas de Wim Wenders qui a obtenu la Palme d’or au Festival de Cannes 1984.

Nastassja Kinski dans Paris Texas - Tamasa Distribution

Jennifer Beals dans «Flashdance» - Paramount Pictures

Zara dispose d’une grande sélection de vêtements oversize dont une magnifique robe pull.

La jupe longue pour un look sobre et élégant

Plus sérieuse, la jupe longue est portée dans beaucoup de films abordant le thème de l’éducation, comme L’étudiante de Claude Pinoteau ou Breakfast Club de John Hughes. Ce dernier raconte l’histoire de cinq lycéens aux personnalités différentes qui se retrouvent en retenue un samedi après-midi. Ce film emblématique de l’époque reste une source d’inspiration pour tous les étudiants de 2019 qui aiment les tenues vintage.

Molly Ringwald et Emilio Estevez dans «The Breakfast Club». - REX FEATURES/SIPA

Affiche du film L'Etudiante - Allo ciné

Vous trouverez une longue jupe patineuse vintage chez Uniqlo.

Le Jean délavé des d’jeuns

En 1980 le jean gagne en sex-appeal. Du tissu délavé aux pantalons tailles hautes, et troués, en passant par le look total denim, le jean était l’un des styles les plus en vogue, reflétant la culture punk rock de l’époque. C’est à cette période que se sont fait connaître les marques Calvin Klein et Guess.

Le jean a aussi fait fureur au cinéma, comme dans Footloose d’Herbert Ross, réalisé en 1984. Le film raconte l’histoire de Ren, un passionné de rock qui s’oppose au révérend de la petite ville de Bomont pour que la danse ne soit plus proscrite.

Kevin Bacon dans «Footloose», 1984 - WENN.com

Pour un total look demin rendez-vous sur le site La Redoute.

Une coiffure bouffante

Toujours plus de permanentes ! Que ce soit grâce à une longue frange ou de grandes boucles, les coupes des années 1980 étaient très volumineuses. A l’opposé des cheveux raides des hippies, la mode a été marquée par les coiffures bouffantes et denses pour un rendu sauvage et sexy. On se souviendra toujours de la crête d’Isabelle Adjani dans Subway de Luc Besson.

Affiche du film «Subway» de Luc Besson - Allo ciné

Fabrice Luchini et Pascale Ogier dans «Les nuits de la pleine lune» - Les Films du Losange