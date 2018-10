Salon du chocolat: Un pâtissier japonais remporte le prix Charles Proust

Le pâtssissier japonais Le pâtissier japonais Keita Ishiguro remporte le concours Charles Proust 2018 — CAPTURE D'ECRAN / RELAIS DESSERT

Le Salon du chocolat s'est ouvert ce mercredi à la Porte de Versailles.

«20 Minutes» était invité à participer au jury presse du Concours Charles Proust.

Le meilleur entremets de l'année est signé d'un jeune pâtissier japonais, Keita Ishiguro.

Le Salon du chocolat a ouvert ses portes ce mercredi matin, et avec lui, toutes les manifestations, concours et épreuves qui permettent de réunir du beau monde. Tous les yeux étaient rivés vers le traditionnel et toujours aussi superbe défilé de robes au chocolat…

Le Salon du chocolat s'est ouvert à Paris avec un défilé de prêt à porter agrémenté de chocolat. Objectif: lever des fonds pour l'association Mécénat chirurgie cardiaque #AFP pic.twitter.com/egF5m26McF — Agence France-Presse (@afpfr) October 31, 2018

Tandis que sur la grande scène débutait la finale des Word Chocolate Masters qui réunit vingt des meilleurs chefs chocolatiers du monde. Plus excentré, le concours Charles Proust, organisé par l’association Relais Dessert, qui récompense chaque année le meilleur entremets au chocolat.

Et les candidats pâtissiers ont planché cette année sur le thème du marron. « Pas facile, le marron, car il ne supporte pas d’être confronté à un chocolat noir ou à un alcool fort comme le rhum », expliquait le MOF pâtissier Nicolas Boussin au jury presse auquel 20 Minutes avait été invité à participer.

Et le lauréat est… Japonais !

Ce qui n’a pas empêché le lauréat du prix, jeune pâtissier japonais prometteur Keita Ishiguro, d’avoir versé dans son « marron en terre inconnu » une larme de whisky. Qui a fait toute la différence.

Par son caractère bien trempé et sa texture d’une exquise douceur, son biscuit moelleux et crème de marron, confit de yuzu, mousse assaisonnée à la baie de batak et pointe de whisky japonais était aussi notre entremets préféré !