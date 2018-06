VIDEO. Fête du mojito : Confiture, fruits, piments... Nos astuces pour changer de la recette traditionnelle

Cathy, la barmaid du Cubanito Café, à Montpellier, et les deux mojitos qu'elle a préparé pour nous. — N. Bonzom / Maxele Presse

Jusqu’à samedi, c’est la fête du mojito un peu partout en France.

A Montpellier, la barmaid du Cubanito Café nous a donné quelques astuces pour changer un peu du mojito traditionnel.

Jusqu’à samedi, c’est la Fête du mojito, un peu partout en France. Dans les bars partenaires de l’opération, les amoureux de ce célèbre cocktail cubain bénéficieront de réductions en présentant leur pass téléchargeable gratuitement sur Internet*.

Mais le mojito, ce n’est pas seulement du rhum, quelques quartiers de citron vert et de la menthe fraîche. 20 Minutes est allé faire un tour au Cubanito Café, à Montpellier, pour découvrir avec Cathy, la barmaid, quelques alternatives au mojito traditionnel.

Un mojito à la confiture

Dans ce bar de la rue de Verdun, on utilise toujours la même base, celle de la recette ancestrale : des quartiers de citron vert (trois ou quatre), 1 cl de sucre de canne liquide, une cuillère à café de cassonade et une dizaine de feuilles de menthe fraîche.

Puis… Laissez libre court à votre imagination. Cathy, la barmaid, glisse une, voire deux bonnes cuillères d’une célèbre marque de confiture de fraise ou de framboise dans la mixture, pour un résultat surprenant, où l’on oublierait presque qu'on est en train de boire un mojito.

Un mojito épicé

« On peut aussi faire avec un peu de sirop, de cerise, par exemple, ou du jus de mangue, exotique ou cranberries, confie la jeune femme en écrasant les citrons dans le fond du verre. Et pour un résultat encore plus surprenant, on peut ajouter des morceaux de fruits frais, de la mangue notamment. On peut faire un peu ce que l’on veut ! »

Autre manière de sortir des sentiers battus, changer de rhum. Avec du rhum vieux ou agricole, on modifie le goût. Au Cubanito, le Ginger and Spicy marche fort : le rhum utilisé a macéré dans une bouteille avec des piments oiseau et du sirop de gingembre. Résultat assez explosif. On termine avec de la glace pilée (ou des glaçons, à votre guise), de l’eau gazeuse (un peu), on mélange, deux pailles… Et à la vôtre, avec modération.

*Liste des établissements participants et pass gratuit sur lafetedumojito.com.