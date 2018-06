Venez déjeuner avec «20 Minutes» au bistrot de Jean Sulpice sur le lac d'Annecy

Le 1903, le bistrot de Jean Sulpice à Talloires — F.JUERY

Jean Sulpice a été désigné cuisinier de l'année par le Guide Gault & Millau pour sa reprise réussie de L'Auberge du Père Bise sur le lac d'Annecy (Savoie).

« 20 Minutes » vous invite à venir partager le déjeuner de son chroniqueur au bistrot le 1903, où les plats sont peut-être plus simples qu'à la table gastronomique, mais pas moins savoureux.

Notre journaliste choisira le ou la plus motivé(e) d'entre vous pour traverser le lac d'Annecy en bateau, direction Talloires, pour une escapade savoyarde hors du temps.

Cuisinier de l'année pour le Guide Gault & Millau 2018, Jean Sulpice nous avait accueillis à sa table gastronomique de l’Auberge du Père Bise en octobre dernier et nous en gardons le souvenir d'un moment délicieux, hors du temps, dans un environnement d’une beauté à couper le souffle.

La traversée du lac

Il nous propose de revenir cette fois déjeuner dans son bistrot, Le 1903, avec l’un ou l’une d’entre vous, en traversant le lac depuis le ponton des Aravis jusqu’à celui de son auberge, à Talloires.

L'Auberge du Père Bise dans le cadre majestueux du Lac d'Annecy - F.JUERY

« Un bistrot garde la même exigence de qualité qu’un restaurant gastronomique, prévient le chef de 39 ans. Seules les assiettes et l’ambiance y sont plus simples. » On y mange sans doute aussi un peu plus rapidement, ce qui tombe bien quand on doit couvrir en même temps les événements les plus importants du festival international du cinéma d’animation d’Annecy.

#aspergesroqueshautes #menupâques #bistrot1903 A post shared by Jean Sulpice (@jeansulpice) on Apr 1, 2018 at 2:53am PDT

Pot-au-feu, velouté de légumes de saison (l’asperge en ce moment), poulardes et poissons du lac, fromages de Savoie et armoire à desserts… « Au 1903, notre bistrot de bord de lac, vous vous régalerez d’une cuisine sincère et réjouissante », promet Jean Sulpice qui s’est inspiré des recettes traditionnelles et des classiques de l’auberge, qu’il revisite avec une once de malice et une bonne dose de talent.