VIDEO. Régime bikini en vue ? On vous a dégoté le pire des recettes du web

Comme Ehrlich Bachmann de Silicon Valley, prépare-toi à plonger dans nos recettes bikini healthy pour l'été — HBO

Voilà l’été (enfin, il paraît).

C’est sans doute en prévision de notre régime bikini que l’on voit éclore sur Facebook ou Twitter des recettes filmées aussi légères qu’une réplique de Jean-Claude Van Damme et qui permettent de réviser avec bonheur et finesse ses connaissances sur les a cides gras trans. Glace frite, gâteaux de crêpes à la crème, rencontre inespérée et dispensable entre une raclette et des patates sautées.

Nous vous avons sélectionné le meilleur du pire des recettes filmées virales. Promis, en les regardant, votre appétit sera définitivement calmé.