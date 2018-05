VIDEO. Le jean «extrem cut out» ou l'art de ne rien porter (pour 140 euros)

Le Jeans « extrem cut out » de la marque Carmar Denim - Instagram — Capture d'écran

Ceci est (bien) un jeans ! La marque américaine Carmar Denim l'a appelé « extrem cut out » que l’on pourrait traduire par « découpe extrême ». Et il porte bien son nom ! Coutures à part, le jeans couvre une partie infime du corps. Aucun tissu (hormis les poches) sur les jambes et les fesses, laissant de « larges découpes à l’avant et à l’arrière » comme indiqué sur le site de la marque.

Son prix : 169 dollars (soit 140 euros) ! Oui, oui… Ça fait cher le mètre de tissu. Malgré son prix excessif, ce pantalon s’est très bien vendu, il est en rupture de stock sur le site. Si vraiment (mais vraiment) vous le voulez dans votre garde-robe, la marque a mis en place une liste d’attente. Patience...