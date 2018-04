VIDEO. Vous avez goûté avec «20Minutes» au meilleur burger de l'année

Caroline, notre lectrice, le trophée, le meilleur burger de France et Nicolas Willaume, le chef. — N. Bonzom / Maxele Presse

Vainqueur de la Coupe de France du Burger 2018, le Childhood se distingue par la présence de champignons, de noisettes et de fromage de Beaufort.

Le jeune chef, qui tient un food truck dans le Gard, rend hommage à son grand-père, qui accompagnait sa viande des mêmes ingrédients dans son enfance…

Caroline, notre lectrice l’a trouvé « vraiment très, très bon ».

Il y a foule, devant le food-truck de Nicolas Willaume, à Codolet (Gard). Et pour cause : tout le monde veut goûter au fameux Childhood, un étonnant burger qui a permis à ce chef, ancien pâtissier, de remporter le trophée de Meilleur burger de France 2018.

Comme on avait nous aussi hâte de s’en mettre plein les doigts, on a invité Caroline, une lectrice de 20 Minutes, à tester la recette qui a fait mouche auprès du jury, le 4 avril. « Hâte d’y goûter, s’impatiente la technicienne-chimiste d’Avignon. Je n’ai jamais été trop fast-food, mais les burgers faits maison ou dans les restaurants, j’en raffole ! »

Tandis que Nicolas Willaume s’affaire dans son food-truck, la discussion s’engage avec une Caroline les yeux rivés sur les pains aux noisettes torréfiées qui sortent du four. « Comment de temps faut-il pour mettre au point une recette comme celle-là ? » « Il m’a fallu environ deux semaines, confie le chef. Mais je ne me lance pas à l’arrache, j’ai une idée au départ, je peaufine les associations. Puis je fais goûter à mes amis, ma copine, mes parents. Un ami, qui travaille dans un restaurant étoilé, m’a conseillé, aussi. »

L’idée de départ, un souvenir d’enfance

La recette qui a permis à Nicolas Willaume de faire de son burger le meilleur de l’Hexagone lui vient d’un souvenir d’enfance. « Mon grand-père me préparait une viande rouge, saignante, avec des champignons, des noisettes et des cubes de Beaufort. Ça vient de là. Il n’est plus là aujourd’hui, c’est un hommage que j’ai voulu lui rendre. »

Le pain buns du Childhood est agrémenté de noisettes torréfiées. - N. Bonzom / Maxele Presse

Les ingrédients du Childhood : Beaufort, oignons rouges, mâche, steak, ail, persil, moutarde à l'ancienne... - N. Bonzom / Maxele Presse

Et « Oui », acquiesce-t-il, on peut tenter de faire un Childhood chez soi. « Il n’y a rien de compliqué, ce sont l’assaisonnement et les ingrédients qui font tout. » Un pain buns agrémenté de noisettes concassées et torréfiées, des champignons de Paris sautés, des oignons rouges, des lamelles de Beaufort, de la mâche, de l’ail, du persil, du sel, du poivre… et un steak frais, tartiné de moutarde à l’ancienne. Le combo gagnant.

« C’est vraiment très, très, bon »

Arrive l’heure de la dégustation. Caroline déballe le burger (et ses frites). Sur un coin du petit camion qui sillonne les alentours, l’Avignonnaise savoure la première bouchée. Et les premiers compliments fusent. « Mmm ! », lance-t-elle. « C’est vraiment très, très, bon. Les petites noisettes torréfiées sur le dessus du pain, ça fait vraiment tout, c’est vraiment parfait. Le pain est très bon, la cuisson du steak idéale ! » « Merci ! », sourit Nicolas Willaume, qui s’est fait dévaliser de tous ses Childhoods à l’heure du déjeuner.

Le Childhood, meilleur burger de France 2018. - N. Bonzom / Maxele Presse

« C’est un vrai repas ! », reprend la jeune femme, véritablement conquise par le burger. Un formidable coup d’accélérateur pour le Gardois, qui fera partie du jury du Meilleur burger de France, l’année prochaine. « Et l’année d’après, je retente ma chance », lance-t-il. Avant peut-être, un jour, de quitter son food-truck pour quatre murs et un toit.

Si vous aussi, vous souhaitez goûter au Childhood de Nicolas Willaume, son food truck est installé à Codolet ou à Roquemaure (Gard). Toutes les informations sur sa page Facebook, ici.

