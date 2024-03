Avec « 20 Minutes », faites la chasse aux fake news sur WhatsApp

Volodymyr Zelensky qui achète l’ancienne villa de Goebbels ? C’est faux. Le terme « halal » est dorénavant interdit en France ? Là encore, c’est faux. Un décret empêche d’utiliser l’eau de pluie pour arroser son jardin ? C’est toujours faux.

Chacune de ces intox, 20 Minutes les a débusquées et décryptées. Depuis 2017, l’équipe de notre rubrique Fake off fait la chasse aux fake news en tout genre. Dorénavant, vous pouvez retrouver nos articles, vidéos et podcasts de fact-checking sur WhatsApp.

Egalement une newsletter

Pour cela, c’est tout simple, un clic ici et vous retrouvez notre chaîne « 20 Minutes Fake off » : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaMIW3lHrDZnCQn2RO13. Vous y retrouverez une sélection de nos fact-checks. Ce service est gratuit et on ne vous spammera pas, promis.

Si vous préférez nous lire par mail, on a aussi une newsletter dédiée au fact-checking. « La Fake off » arrive dans votre boîte de réception tous les week-ends. C’est gratuit et ça vous rendra plus forts face aux intox !