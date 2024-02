LVMH de Bernard Arnault fait une offre pour racheter « Paris Match »

Paris Match est en passe de changer de main. LVMH est en effet entré en négociations exclusives avec Lagardère pour racheter le magazine, scellant l’entente entre les milliardaires Bernard Arnault et Vincent Bolloré.

Lagardère « a reçu une offre d’achat concernant le titre Paris Match émanant du groupe LVMH », a annoncé mardi le groupe de médias officiellement passé dans le giron de Vincent Bolloré en novembre.

La vente « prendra sans doute du temps »

Le conseil d’administration de Lagardère « a décidé d’entamer des discussions exclusives » avec LVMH, a par ailleurs déclaré Lagardère, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. LVMH a confirmé cette information. Déjà propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Echos, et actionnaire minoritaire de Lagardère, Bernard Arnault convoite de longue date l’hebdomadaire, pour lequel il avait déjà fait, en 2021, une offre qui concernait aussi le Journal du dimanche, autre titre emblématique du groupe Lagardère.

La vente « prendra sans doute du temps » et devrait probablement passer par des discussions avec les syndicats de Paris Match, a indiqué Arnaud Lagardère, PDG du groupe éponyme.

Cette annonce survient alors que le pôle médias de Lagardère (Europe 1, Europe 2, RFM, JDD, Paris Match) affiche un recul de son chiffre d’affaires de 9 % en 2023. Elle a surtout créé la surprise, trois mois après la cession de Gala au groupe le Figaro. Vivendi avait cédé son magazine people afin de répondre aux exigences de l’UE pour racheter Lagardère, et ainsi conserver Paris Match, titre vendu à près de 450.000 exemplaires chaque semaine en 2023, selon l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

Un « pacte de non-agression »

Pour autant, la vente de Paris Match « était dans les tuyaux depuis quelques semaines ou mois », affirme un journaliste de l’hebdomadaire, évoquant un « pacte de non-agression » conclu entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré. « Les discussions » entre les deux hommes et leurs enfants « ont toujours existé », commente pour sa part une source proche des sphères Bolloré et Lagardère. « Les familles Arnault et Bolloré ne voulaient pas se fâcher, le trophée de la réconciliation, c’est Match. »

Tous les principaux médias du groupe Lagardère ont connu des remous depuis que Vincent Bolloré en est devenu l’actionnaire principal. En 2021, Europe 1 s’est ainsi vidée de sa rédaction après une grève historique, un scénario qui s’est reproduit deux ans plus tard au JDD.