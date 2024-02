Pluralisme, « média d’opinion »… Qu’est-il reproché à CNews ?

L’avenir de CNews sur la TNT tient-il à un fil ? Le 29 février prochain, la direction de la chaîne, ainsi que ses présentateurs vedettes Pascal Praud et Laurence Ferrari, seront convoqués devant la commission d’enquête sur l’attribution des fréquences télé. L’enjeu ? Le renouvellement (ou non) de la diffusion de la chaîne sur la télévision numérique terrestre en 2025. Mais un petit caillou pourrait enrayer la mécanique…

Le 13 février, le Conseil d’Etat a « enjoint à l’Arcom (le régulateur des médias) de réexaminer dans un délai de six mois le respect par CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information », selon un communiqué. Une décision « historique » pour Reporters sans frontières (RSF), à l’origine d’un recours, considérant que CNews « n’est plus une chaîne d’information, mais est devenue un média d’opinion », rapporte l’AFP. Ce que l’intéressée conteste.

Qu’est-il reproché à CNews ? Comment surveille-t-on le respect du pluralisme ? Quelles échéances attendent la chaîne ? 20 Minutes fait le point.

Qui a lancé les hostilités ?

A l’origine de cette procédure, il y a Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, qui, en 2022, a saisi le Conseil d’Etat, pointant « l’inaction de l’Arcom » face « aux manquements de CNews ». Avant ce recours, l’ONG de défense de la liberté de la presse avait en vain appelé l’Arcom à mettre en demeure la chaîne de respecter ses obligations, à savoir « honnêteté, indépendance et pluralisme de l’information ».

« Le Conseil d’Etat, qui est la justice, a simplement rappelé la loi », a estimé Christophe Deloire lors d’une conférence de presse précisant que cette décision « cherche à assurer la liberté d’expression ». Et d’ajouter : « L’Arcom doit vérifier que l’information est produite de manière indépendante, et que sur chacune des antennes, on puisse entendre des opinions différentes. C’est important pour la démocratie. »

Que demande le Conseil d’Etat au régulateur des médias ?

Il s’agit d’une « interprétation renouvelée » de la loi de 1986 sur la liberté de communication. « Le Conseil d’État renforce la capacité de contrôle par le régulateur », a précisé l’Arcom dans un communiqué le 13 février. La loi exige des médias audiovisuels français avec une fréquence publique gratuite de respecter « le pluralisme des courants de pensée et d’opinion au nom du droit à l’information », rappelle le régulateur sur son site.

Concrètement, elle demande que chaque courant politique puisse s’exprimer de façon équilibrée sur ces antennes. « Le pluralisme est essentiel pour garantir que vous receviez une information politique diversifiée. C’est à ce titre que vous pourrez exercer votre liberté d’opinion et de choix, au fondement de la démocratie », estime l’Arcom.

Jusque-là, le régulateur s’attelait surtout à surveiller le décompte des temps de parole des personnalités politiques, plus particulièrement en amont de scrutins électoraux, comme les présidentielles ou les législatives par exemple. Désormais, l’Arcom pourra « prendre en compte les interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités ».

Pourquoi CNews ?

Pour Christophe Deloire, CNews ne serait plus une « chaîne d’information », mais « un média d’opinion ». En cause, une ligne éditoriale de plus en plus à droite, notamment sur les thèmes fréquemment abordés comme « l’islam, la sécurité, l’immigration », note Télérama.

Les invités présents en plateau, au-delà des personnalités politiques, sont aussi concernés. Par exemple, avant d’être déclaré officiellement candidat à l’élection présidentielle en 2022, Éric Zemmour, polémiste d’extrême droite, exprimait régulièrement ses idées sur la chaîne sans que son temps de parole n’y soit décompté.

Le magazine culturel relaie une synthèse du sémiologue François Jost, s’appuyant sur la scrutation des programmes de CNews pendant deux semaines en décembre 2022. Il « souligne que l’info n’occupe que 13 % de l’antenne où se succèdent des "invités de droite et d’extrême droite représentant plus des trois quarts de la présence en plateaux (78 %)" ».

« Notre intérêt n’est pas politique, il n’est pas idéologique, c’est un intérêt purement économique », avait de son côté assuré le propriétaire de la chaîne Vincent Bolloré devant le Sénat en 2022. En janvier dernier, le numéro 2 du groupe Canal+, Gérald-Brice Viret, avait quant à lui récusé tout « prisme d’extrême droite ».

Quelles réactions la décision du Conseil d’Etat a-t-elle suscitées ?

Les figures phares de la chaîne qui ne cesse de progresser en audiences (elle est actuellement 2e, derrière BFMTV), n’ont pas tardé à réagir. A commencer par Pascal Praud qui, au lendemain de la décision du Conseil d’Etat, invitait Christophe Deloire sur son plateau. Avec, au bas de l’écran, ce bandeau : « RSF contre la liberté d’expression ».

« Quand j’invite Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon qui ne viennent pas, je fais comment ? Ils refusent la conversation et vous m’accusez moi de manquer de pluralisme ! », s’est notamment insurgé l’animateur de « L’heure des pros ». A noter que ce duel a attiré 648.000 téléspectateurs, le record d’audience de l’émission depuis sa diffusion en 2016, analysait Puremédias.

« Comment celui qui souhaite défendre la liberté d’information souhaite au contraire la condamner ? », s’est interrogée de son côté Laurence Ferrari, star de CNews, dans son émission « Punchline » le 14 février.

Des hommes politiques ont également pris part au débat. « Respecter le pluralisme, ça ne veut pas dire interdire qui que ce soit », a observé le premier secrétaire du PS Olivier Faure sur Sud Radio, soulignant que « ce qui est une atteinte aux libertés c’est l’absence de pluralisme ».

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s’est félicité sur X d’une décision permettant de « regarder en face le problème à propos de CNews ». A l’inverse, le patron de LR Éric Ciotti s’est inquiété d’une prochaine « inquisition parmi les opinions des chroniqueurs et des journalistes ».

« Les Français sont de grandes personnes, qui font leur choix eux-mêmes sans avoir besoin de tuteurs de morale », a estimé le ministre de l’Intérieur à Paris Match, propriété du groupe Bolloré. Une interview réalisée par Laurence Ferrari, rédactrice en chef au service politique du magazine.

Et maintenant ?

La décision du Conseil d’Etat tombe au cœur d’un calendrier particulièrement chargé pour les dirigeants de la chaîne. Vincent Bolloré, va être auditionné mi-mars à l’Assemblée nationale par la commission d’enquête sur l’attribution des fréquences télé, rapportait l’AFP il y a une semaine. Le 29 février, ce sont le patron du groupe Canal+, Maxime Saada, puis la direction de CNews, ainsi que ses présentateurs vedettes Pascal Praud et Laurence Ferrari qui sont convoqués devant les parlementaires.

Le régulateur des médias, l’Arcom, doit lancer fin février les appels à candidatures pour le renouvellement des autorisations de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT) en 2025, dont celles du groupe Canal+. La commission d’enquête lancée à l’Assemblée en décembre porte notamment sur cette procédure d’attribution et sur « le respect des engagements pris par ces services de télévision » jusqu’alors.

« Cette loi a du sens car elle pose les conditions du débat démocratique. Toutes les opinions doivent pouvoir être entendues. On ne demande pas que CNews ne puisse plus exister, juste que cette chaîne se conforme à la loi », rappelait de son côté le secrétaire général RSF lors de sa conférence.