Arielle Dombasle

Mise en cause par François-Marie Banier, qui l’accuse de fausses déclarations dans L’Affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde, l’actrice Arielle Dombasle avait elle-même dénoncé l’utilisation faite de son témoignage dans le documentaire. L’épouse de Bernard-Henry Levy avait estimé, le 15 novembre 2023, que « ses droits les plus essentiels avaient été bafoués » au profit d’une « mascarade fictionnalisée ».