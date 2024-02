Gérard Miller est accusé par quatre nouvelles femmes

L’étau se resserre autour de Gérard Miller, plusieurs fois accusé d’agression sexuelle ou de viol : Mediapart a en effet révélé, le lundi 19 janvier, que le célèbre psychanalyste et chroniqueur faisait l’objet de quatre nouveaux signalements ou plaintes (lesquelles s’ajoutent à la plainte révélée par le site d’investigation le 6 février 2024 et à celle déposée le 16 février 2024 par une jeune femme ayant témoigné dans le magazine Elle).

Affaire Gérard Miller : quatre femmes saisissent à leur tour la justice



Par @SarahBrethes @marineturchi



👉‍ https://t.co/q0TAQJzra7https://t.co/q0TAQJzra7 — Mediapart (@Mediapart) February 19, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Mediapart précise que parmi les quatre nouvelles victimes présumées ayant saisi la justice, l’une « a été auditionnée par les policiers lundi 19 février 2024 ». En 1996, alors qu’elle était âgée de 17 ans, elle avait travaillé comme baby-sitter pour Gérard Miller et « se souvient qu’un soir, le psychanalyste lui aurait montré un film dans lequel se trouvait une scène d’hypnose avant de lui proposer "d’essayer" ».

Les trois autres ayant adressé des signalements au Parquet de Paris ces derniers jours « ont décidé non pas de porter plainte, mais d’apporter leur témoignage à la justice pour soutenir la démarche de celles qui veulent engager une procédure judiciaire contre le psychanalyste médiatique », ajoute le journal payant.

Contacté par Mediapart le 15 février 2024, Gérard Miller a répondu le 19 février qu’il n’avait jamais pratiqué l’hypnose à son domicile et que « le souvenir que plusieurs femmes gardent d’un jeu ou d’un test qui durait tout au plus quelques minutes et où elles restaient parfaitement conscientes n’a rien à voir avec une séance d’hypnose ».