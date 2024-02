Christophe Dechavanne s’attire les foudres de ses anciens collaborateurs

«Si on est gentil avec moi, je suis le mec le plus adorable qui existe. » Voilà une petite phrase lâchée dans Le Parisien qui a fait hérisser les cheveux sur la tête des anciens collaborateurs de Christophe Dechavanne. L’animateur de télévision qui officie comme « invité permanent » dans « Quelle époque ! » à côté de Léa Salamé vient de sortir une autobiographie intitulée Sans transition…. Une actualité qui l’emmène en tournée médiatique pour la promotion de son ouvrage pendant laquelle il affiche une image bien différente de celle qu’il aurait laissée à ses anciens camarades de télévision.

« Il a toujours soufflé le chaud et le froid, il parle mal, peut siffler les gens, blesser en se moquant méchamment, être acrimonieux, hurler car il ne peut pas avoir tort. Et le lendemain, il apporte des fleurs, des cadeaux, déclare : "Tu sais que je t’aime." Ça finit par rendre fou », confie ainsi « un ex-camarade de Coyote », la société de production de Christophe Dechavanne, rapporte L’Obs.

« Il m’a traumatisé »

Selon l’hebdomadaire, Christophe Dechavanne aurait récemment été quitté par deux proches : son assistante et son chauffeur « à bout ». « Quand, par hasard, j’entends le générique, j’en suis malade, ça me fait une décharge d’électricité. Il m’a traumatisé », confie par ailleurs un ancien chroniqueur de « Coucou, c’est nous ! » diffusé sur TF1.

Il le dit lui-même dans son livre, Christophe Dechavanne garde une rancune sans faille lorsqu’il s’estime trahi. C’est peut-être, avance L’Obs, l’une des raisons pour lesquelles il ne cite à aucun moment le nom de l’un de ses plus proches collaborateurs, Fabrice Bonanno, celui qui a été à ses côtés pendant des années et considéré comme un garde-fou par ses anciens collègues. « La présence à ses côtés de Fabrice Bonanno nous rassurait beaucoup, il était le garant, c’est lui qu’on appelait en cas de problème », explique un patron de chaîne à L’Obs. Désormais, Christophe Dechavanne a revêtu un costume plus sobre, aussi bien dans la forme que dans le fond, après avoir été le trublion du paf pendant des années.