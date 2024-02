L’ex-DG de Canal+ charge Bolloré pour son intervention dans les contenus

Jeudi, le PDG de TF1, Rodolphe Belmer, a raconté devant les députés les interventions de Vincent Bolloré dans les « contenus », lorsqu’il était aux manettes lui-même du groupe Canal+. Un comportement qui avait conduit à quitter la chaîne en 2015.

Comme d’autres responsables de l’audiovisuel ces dernières semaines, Rodolphe Belmer était auditionné sous serment dans le cadre de la commission d’enquête sur l’attribution des fréquences TNT, dont celles arrivant à échéance de Canal+, C8 et CNews, toutes trois dans l’escarcelle de Vincent Bolloré, réputé très à droite.

Rapporteur de cette commission, le député LFI Aurélien Saintoul a d’emblée interrogé le patron de TF1 sur les conditions de son départ du rival Canal+. « Le principal élément de désaccord à l’époque concernait ce que je considérais être du micromanagement de Vincent Bolloré », a répondu Rodolphe Belmer. Etant alors directeur général, « si je ne peux pas endosser ma responsabilité sociale, économique, vis-à-vis de mes salariés, je choisis de faire autre chose », a-t-il ajouté.

Quid des contenus, de la ligne éditoriale, auxquels s’intéresse principalement la commission d’enquête ? « La personne qui est responsable des contenus dans un groupe audiovisuel, selon la loi, et qui est responsable socialement, c’est le directeur de la publication. Donc si je fais ce métier-là, c’est moi qui choisis les contenus », a enchaîné Rodolphe Belmer. Et « si je considère que quelqu’un veut le faire à ma place, ce n’est plus moi qui suis responsable de la publication et je vais faire autre chose. »

Cependant, « tant que j’ai été en charge, globalement j’assume tous les programmes diffusés », a précisé le dirigeant, interrogé avec insistance par Aurélien Saintoul lors de cette audition de plus de deux heures.