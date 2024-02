De nouvelles révélations viennent aggraver le cas de Gérard Miller, déjà soupçonné d’agressions sexuelles et de viol sur trois femmes : une enquête publiée par le journal payant Mediapart révèle en effet que dix autres femmes accusent le célèbre psychanalyste de les avoir agressées sexuellement ou d’avoir eu avec elles un comportement inapproprié.

Dix nouveaux témoignages contre Gérard Miller, une plainte déposée



Enquête de @SarahBrethes & @marineturchi



➡️ https://t.co/qtLLPvPdSU pic.twitter.com/WyCoRJZqca — Mediapart (@Mediapart) February 6, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Les faits dénoncés par ces nouvelles victimes présumées dateraient de 1995, pour le plus ancien, à 2016, pour le plus récent. Mediapart précise que des dix femmes apportant leur témoignage, trois étaient alors mineures (tandis que Gérard Miller, lui, aurait commis ces agressions entre ses 47 et 68 ans). L’une d’elles aurait adressé une plainte au Parquet de Paris le 6 février 2024.

Séances d’hypnose et de « détente »

Les faits dénoncés auraient eu lieu au cabinet ou au domicile de Gérard Miller. A cette époque, le psychanalyste était déjà très médiatique et aurait souvent abordé ses victimes présumées alors qu’elles faisaient partie du public des émissions télévisées auxquelles il participait. Les invitant chez lui, il leur aurait servi de l’alcool ou proposé des séances d’hypnose ou de « détente ».

Contacté par Mediapart, Gérard Miller a affirmé « ne pas douter de l’émotion, la colère et la souffrance » de ces femmes. Mais il a également assuré « ne jamais les avoir contraintes, avoir toujours recueilli leur consentement ».

Il a cependant admis n’avoir « pas mesuré à quel point les rapports étaient inégaux entre lui, un "homme de pouvoir", et ces femmes "plus jeunes" », ajoutant que cela le conduirait « aujourd’hui, sans aucun doute, à agir autrement ».