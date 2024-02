Khaby Lame, TikTokeur le plus suivi au monde, va être la vedette d’un film

De parfait inconnu à vedette de cinéma, il n’y a qu’un (grand) pas que Khaby Lame s’apprête à franchir : devenu une superstar du réseau social TikTok pendant l’épidémie de Covid-19, ce sénégalo-italien de 23 ans vient en effet d’être casté pour devenir l’acteur principal d’une « comédie d’espionnage », selon le magazine américain Variety.

Si on ignore quand débutera son tournage, on sait que le film – dont le titre temporaire est 00Khaby – sera écrit par Nicola Guaglianone et Roberto Marchionni, les scénaristes du film On l’appelle Jeeg Robot, et produit par Marco Belardi (Perfetti sconosciuti, le long métrage ayant fait l’objet du plus grand nombre de reprises dans l’histoire du cinéma).

Variety précise qu’il s’agirait de l’histoire d’un livreur JustEat qui, recruté par la CIA pour infiltrer un réseau de trafiquants d’armes, déjouerait… la troisième guerre mondiale. Rien que ça. Le tournage devrait se dérouler en Italie – où vit Khabane « Khaby » Lame –, sur la Côte d’Azur, à Dubaï et aux États-Unis.

Buster Keaton de TikTok

« Jouer dans un film a toujours été un rêve, mais je ne veux pas improviser, a déclaré le TikTokeur dans un communiqué. C’est pourquoi je suis prêt à étudier la comédie et approfondir mes notions d’anglais pour pouvoir donner le meilleur de moi-même ».

Connu pour ses sketchs moquant les vidéos qui donnent des astuces pour la vie quotidienne, Khaby Lame est une sorte de Buster Keaton dégingandé qui appuie son comique via une incroyable gestuelle des mains. Il est suivi par plus de 161 millions de followers sur TikTok.

Si son projet cinématographique sera sa première véritable incursion dans le 7e Art, le HuffPost nous rappelle qu’il s’en était approché en 2022 en officiant comme juré du Festival de Cannes (dans la section TikTok, après que le réseau social était devenu partenaire officiel de l’événement).