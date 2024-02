Vous êtes abonné à Netflix ? Alors vous en aurez pour votre argent en 2024

Dans la concurrence acharnée que se livrent les plateformes de streaming, Netflix a décidé de mettre le turbo en enrichissant son catalogue d’un sacré paquet de nouveautés. Tant, à vrai dire, que toutes les lister vous assurerait une sacrée indigestion…

Alors on a décidé de ne vous signaler que les films, séries et documentaires qui valent vraiment l’attente – en toute subjectivité, il va sans dire –, en faisant un mini-focus sur les plus excitants de chaque catégorie.

Des séries en veux-tu, en (re)voilà

Parce qu’on sait que le binge-watching est l’une des activités favorites de nombreux Français, voici celles qu’il ne faudra absolument pas louper en 2024 :

Avatar : le dernier maître de l’air (dès le 2 février 2024). On a vraiment hâte de découvrir ce que le dessin animé culte des années 2000 donnera en live action.

(dès le 2 février 2024). On a vraiment hâte de découvrir ce que le dessin animé culte des années 2000 donnera en live action. Supersex (dès le 6 mars 2024). Une série librement inspirée de la vie de la star du X Rocco Siffredi ? Nous, on demande à voir !

(dès le 6 mars 2024). Une série librement inspirée de la vie de la star du X Rocco Siffredi ? Nous, on demande à voir ! Le problème à trois corps (dès le 21 mars 2024). C’est sûrement la série qui crée à la fois le plus d’espoir… et de craintes, car ce récit de science-fiction chinois est tiré d’une trilogie romanesque (de Liu Cixin) déjà pas simple à lire. Ça raconte comment « une décision prise par une jeune femme en Chine dans les années 1960 a des répercussions spatio-temporelles jusque dans le présent ». Croisons les doigts.

Squid game 2 (date indéterminée). Si, comme nous, vous n’en pouviez plus d’attendre la suite d’une des séries les plus vues en 2021… patientez encore un (tout petit) peu.

Mais aussi One day, The gentlemen, Ripley, Arcane 2, Anthracite, Dead boy detectives etc.

Des films inédits et des reboots

Parce qu’on en a plus qu’assez des rediffusions – de plus en plus tard, le soir – de films à grand spectacle (ou pas), voilà de quoi animer les quelques soirées d’hiver à venir :

Spaceman (dès le 1er mars 2024). Tiré du magnifique roman Un astronaute en Bohême Adam Sandler – comprend que se femme ne l’attendra pas à son retour sur Terre.

(dès le 1er mars 2024). Tiré du magnifique roman Adam Sandler – comprend que se femme ne l’attendra pas à son retour sur Terre. La demoiselle et le dragon (le 8 mars 2024). Un conte de fées avec Millie Bobby Brown (l’Eleven de Stranger things

(le 8 mars 2024). Un conte de fées avec Millie Bobby Brown (l’Eleven de Le salaire de la peur (le 29 mars). Juste pour voir si un reboot avec Franck Gastambide, Alban Lenoir et Ana Girardot vaut (ou ne vaut pas) la version originale avec Yves Montand, Charles Vanel et Véra Clouzot.

(le 29 mars). Juste pour voir si un reboot avec Franck Gastambide, Alban Lenoir et Ana Girardot vaut (ou ne vaut pas) la version originale avec Yves Montand, Charles Vanel et Véra Clouzot. Beverly Hills Cop : Axel F (date indéterminée). Non, mais quelle idée de poursuivre la cultissime trilogie (1984, 1987, 1994) du Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, en plus ? On se demande quand même si le comédien qui a plié de rire une génération de spectateurs a, à 62 ans, toujours le mojo. Rien que pour le vérifier, on trépigne d'impatience.

Mais aussi Irish wish, Shirley, Le beau jeu, Sous la Seine, GTMax, La plateforme 2 etc.

Des documentaires comme s’il en pleuvait

Parce qu’il n’y a pas de raisons que les nombreux amateurs de « docs » n’apprennent plein de choses incroyables que sur Arte, jetez-vous sur ces pépites :

Raël, le prophète des extraterrestres (dès le 7 février 2024). Adeptes, détracteurs et Raël himself sont interviewés dans cette série documentaire qui suit l'évolution d'une « religion » inspirée par les extraterrestres devenue une secte controversée

(dès le 7 février 2024). Adeptes, détracteurs et Raël himself sont interviewés dans cette série documentaire qui suit l'évolution d'une « religion » inspirée par les extraterrestres devenue une secte controversée Einstein et la bombe (le 16 février 2024). Vous l'avez entraperçu dans le Oppenheimer de Christopher Nolan. Redécouvrez Albert Einstein dans cette fascinante docu-fiction élaborée à partir de ses déclarations et d'images d'archives, et qui raconte, entre autres, comment ce génie scientifique – mais cet esprit torturé – a fui l'Allemagne nazie.

(le 16 février 2024). Vous l'avez entraperçu dans le de Christopher Nolan. Redécouvrez Albert Einstein dans cette fascinante docu-fiction élaborée à partir de ses déclarations et d'images d'archives, et qui raconte, entre autres, comment ce génie scientifique – mais cet esprit torturé – a fui l'Allemagne nazie. L’affaire Outreau : Un cauchemar français (date indéterminée). Des abus sur mineurs à la terrible erreur judiciaire, cette série documentaire revient sur l'affaire d'Outreau, l'un des plus gros scandales que la France ait jamais connus.

(date indéterminée). Des abus sur mineurs à la terrible erreur judiciaire, cette série documentaire revient sur l'affaire d'Outreau, l'un des plus gros scandales que la France ait jamais connus. Our oceans (date indéterminée). De l'océan Indien à l'Atlantique, du Pacifique à l'Antarctique et l'Arctique, Our Oceans explore l'univers magique que recèlent ces merveilles.

Mais aussi Lover, stalker & killer, Tour de France, au cœur du peloton 2, La Liga24 etc.

Si la plateforme américaine ne relance pas ses recrutements (en berne, ces derniers mois) avec une offre aussi pléthorique, espérons qu’elle comprenne que c’est plutôt du côté de ses tarifs (en hausse, ces derniers mois) qu’elle devra faire preuve d’audace.