Finalement, Michel Drucker ne veut plus prendre sa retraite en 2025

« Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs », chantait Dalida, d’ailleurs sans doute sur un plateau d’émission de Michel Drucker. L’animateur de télévision, 81 ans, annonce dans une interview à Télé-Loisir qu’il ne souhaite finalement plus prendre sa retraite. A l’été 2023, au sortir de nombreux ennuis de santé, notamment avec une deuxième opération à cœur ouvert, il avait déclaré que 2025 serait une bonne année pour arrêter. Mais Michel Drucker, soixante ans de carrière tout de même, se voit bien continuer au-delà.

« Ce n’est plus d’actualité. Stéphane Sitbon-Gomez (le numéro 2 de France Télévisions, NDLR) m’a dit que tant que je me sentais de faire mon métier et que le public m’était fidèle, il fallait que je continue. Sur près de 60 ans de carrière, j’en ai passé 55 sur le service public. La passion ne fatigue pas. Je parle à toutes les générations et quand Julien Doré ou Bigflo & Oli font appel à moi pour leurs clips, je n’ai pas l’impression qu’on me voit comme un vieux »

Michel Drucker va continuer Vivement Dimanche, désormais sur France 3. Mais son grand rendez-vous de l’année est pour l’été avec les Jeux olympiques de Paris. Il doit être à la tête d’une émission quotidienne pendant l’évènement, après la fin des épreuves, en deuxième partie de soirée, avec Léa Salamé, sur France 2.